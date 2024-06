Startseite ÖVP und SPÖ gegen Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien Pressetext verfasst von fotovymy am Do, 2024-06-13 20:32. Auf Verlangen der FPÖ fand heute in der Nationalratssitzung eine „Kurze Debatte“ statt, in der die Freiheitlichen die Fristsetzung ihres bereits 2022 eingebrachten Antrags für die Durchführung von Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien mit 1. Juli beantragten. Dies wurde jedoch von der schwarz-rot-grün-pinken Einheitspartei abgelehnt. "Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Österreich braucht keinen Kanzler, der nur knallharte Sprüche klopft, sondern einen, der tatsächlich eine knallharte, glaubwürdige und restriktive Asylpolitik umsetzt. Die Unglaubwürdigkeit der ÖVP wurde wieder eindrucksvoll zur Schau gestellt, von der SPÖ erwarten wir ohnehin nichts Brauchbares in Sachen Migrationspolitik", so Herbert Kickl.

Es zeigt sich wieder einmal: Für die Sicherheit stehen nur die Freiheitlichen! https://www.youtube.com/watch?v=9R0LlwRYgG4 Anhang Größe vp abschiebung.jpg 65.35 KB Über fotovymy Vorname

Walter Nachname

Vymyslicky Adresse

Bahnstrasse

11/6/25 Homepage

http://vymy.at Branche

https://pressemitteilung.ws/user/751938/edit/Information, UNCAV – United Nations Correspondents Association Vienna Komplettes Benutzerprofil betrachten