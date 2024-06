Startseite RankensteinSEO SEO Contest 2024 - die Sieger und Platzierten des SEO Wettbewerbs stehen fest! Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-06-06 16:10. Exact Match Domains (EMD) mit Vorteilen hinsichtlich des Markenaufbaus - die Sieger und Platzierten des SEO Wettbewerbs stehen fest! RankensteinSEO war das Keyword des diesjährigen SEO Contests von AgenturTipp.de. Innerhalb von vier Wochen konkurrierten zahlreiche SEO's darum, für diesen Kunstbegriff auf Platz 1 bei Google zu ranken. Sieger und Platzierte dieses SEO Wettbewerbs waren: 1 marmato GmbH (marmato.com) /// 10 (Platz 1) 9 (Platz 2) 9 (Platz 2) /// Gesamtpunktzahl 9,15

2 Position One GmbH (position-one.de) /// 6 (Platz 5) 6 (Platz 5) 8 (Platz 3) /// Gesamtpunktzahl 7,20

3 Sascha Klammer (tierpraeparator.de) /// 7 (Platz 4) 7 (Platz 4) 7 (Platz 4) /// Gesamtpunktzahl 7,00

4 WEDEON GmbH (rankenstein-seo.net) /// - - 10 (Platz 1) /// Gesamtpunktzahl 6,00

5 Christopher Wacker (halbe-rahmen.de) /// - 3 (Platz 8) 6 (Platz 5) /// Gesamtpunktzahl 4,35

6 ARISE Online Marketing GmbH (arise-onlinemarketing.de) /// 2 (Platz 9) 4 (Platz 7) 5 (Platz 6) /// Gesamtpunktzahl 4,30

7 f5.design (rankensteinseo.de) /// 9 (Platz 2) 10 (Platz 1) - /// Gesamtpunktzahl 3,85

8 dm-drogerie markt GmbH + Co. KG (dm.de) /// 8 (Platz 3) 8 (Platz 3) 1 (Platz 10) /// Gesamtpunktzahl 3,80

9 AdHelden (adhelden.de) /// 3 (Platz 8) 5 (Platz 6) 3 (Platz 8) /// Gesamtpunktzahl 3,50

10 Hanseranking (hanseranking.de) /// 1 (Platz 10) 1 (Platz 10) 4 (Platz 7) /// Gesamtpunktzahl 2,80 Teilnehmerseite zu RankensteinSEO Exact Match Domains (EMD) boten Vorteile hinsichtlich des Markenaufbaus. Die Nutzung von sozialen Medien zur Verbreitung und Stärkung der Domain-Autorität ist ein weiterer wichtiger Trend dieses Wettbewerbs - Plattformen wie YouTube, Twitter, Facebook, Reddit und LinkedIn wurden genutzt, um Backlinks zu generieren und die Sichtbarkeit der Webseite zu steigern. YouTube-Seite zu RankensteinSEO Contest-Tags (Auswahl): SEO, SEO-Agentur, Suche, RankensteinSEO-Infos, Bilder, Images, RankensteinSEO, RankensteinSEO Reisen, RankensteinSEO-Bild, RankensteinSEO-Contest, RankensteinSEO-Wettbewerb, RankensteinSEO-Test, RankensteinSEO-Agentur! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Dr. Harald Hildebrandt

Herr Dr. Harald Hildebrandt

Lohmestraße 5

13189 Berlin

Deutschland fon ..: 017629470612

web ..: https://rankensteinseo.complex-berlin.de

