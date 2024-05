Startseite 01.06.Buchveröffentlichung zum Internationalen Tag zur Sensibilisierung von narzisstischem Missbrauch Pressetext verfasst von danielakreissig am Fr, 2024-05-24 19:46. Pressemeldung zur Buchveröffentlichung über narzisstische Eltern

Anlass: 01.06. Internationaler Tag der Sensibilisierung für narzisstischen Missbrauch Der 01.06. ist nicht nur Kindertag, sondern auch der Internationale Tag der Sensibilisierung für

narzisstischen Missbrauch.

Passend dazu erscheint im Mai das neue Buch der Autorin und Narzissmusexpertin Daniela Kreissig, über narzisstische Eltern. Als ehemalige von Narzissmus Betroffene kennt sie die schmerzhaften Folgen, die erlebter

Narzissmus hinterlässt. Besonders im zarten Kindesalter erlebter Narzissmus kann

schwerwiegende Folgen für heutige Erwachsene haben. In vielen Familien gab es nicht nur das

Kind, welches das „schwarze Schaf“ war und das Geschwisterkind war das „Goldkind“, sondern

Kinder wurden auch abgewertet, beleidigt und Liebe und Zuwendung wurde vorenthalten. Die Folgen sind heutige Erwachsene, die an sich selbst zweifeln, Angst haben nicht gut genug zu sein, die bis zum

Burnout schuften, um zu beweisen, dass sie etwas wert sind oder die sich nicht trauen, die eigene

Meinung zu äußern, weil sie der Ansicht sind, dass sie nichts zu sagen haben. Viele Erwachsene leiden noch heute unter ihren Eltern, dass diese sich stark in das Leben der

erwachsenen Kinder einmischen, sie kontrollieren, Vorschriften machen, den/die Partner/in abwerten oder

dramatische Szenen stattfinden, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. Doch das Buch soll kein Buch der Anklage sein, sondern es zeigt Ursachen und Dynamiken auf.

Es lädt zum verstehen ein und macht Mut, trotz erlebten Narzissmus, wieder selbstbestimmt und

voller Lebensfreude sein Leben in die eigenen Hände zu nehmen. „Was wäre, wenn es einen Anteil in dir gibt, der unversehrt ist?“ Anbei finden Sie den Klappentext, einen Buchauszug und einige Fallbeispiele aus der Coachingpraxis von Daniela Kreissig (anonymisiert). Sehr gern steht sie für Interviews und Fragen zum Thema zur Verfügung. Sie finden Daniela Kreissig im Internet unter folgenden Links:

