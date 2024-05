Startseite Die Freiheit und ihre Unterdrücker Pressetext verfasst von fotovymy am Do, 2024-05-23 20:34. Morgen startet unser FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl die „Mit EUCH gegen das System“-Tour. Wo man dabei sein kann, erfährst man hier in der Terminübersicht. Soeben wurde der Film zur Tour veröffentlicht. Darin erfährst der Leser, wer aller zum System gehört, mit welchen Methoden gearbeitet wird und was die verwerflichen Ziele der freiheitsfeindlichen Globalisten sind, die dieses System steuern und denen sich unter den politischen Parteien in Österreich einzig und allein die FPÖ widersetzt. Die Freiheit und ihre Unterdrücker Zum Film:

https://www.youtube.com/watch?v=yiBdayY5ZBc Immer wieder verübt das System feige und hinterhältige Anschläge auf die FPÖ mit dem Ziel, die Wähler zu verunsichern und sie zurück in seine Klauen zu treiben. Wir erinnern uns an die EU-Sanktionen wegen einer FPÖ-Regierungsbeteiligung im Jahr 2000, an den schmutzigen Wahlkampf gegen Norbert Hofer 2016 und an das Ibiza-Attentat 2019. Dieser Film macht die Hintergründe und Motive des erbitterten Kampfs der Globalisten gegen Freiheit und Grundrechte sichtbar. Es geht um einen Umbau der Gesellschaft unter den Schlagworten „Great Reset" und „Neue Normalität". Ziel ist die totale Kontrolle des Menschen, der sich der angeblichen Alternativlosigkeit widerspruchslos fügen und keine kritischen Fragen mehr stellen soll. Instrumente dazu sind Krisen jeder Art – ob Corona, Krieg, Teuerung oder die alles begleitende „Klimakrise". Doch die FPÖ ist entschlossen, die Festung der Freiheit und Souveränität Seite an Seite mit den Bürgern zu verteidigen.

