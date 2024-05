Startseite Ferienwohnung mieten in Saalfeld ( Sommerfrische Burkersdorf ) Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-05-21 20:36. Urlaub in Thüringen, mit herrlichem Weitblick über den Thüringer Wald. Ab Juni 2024 vermieten wir unsere Ferienwohnung in der Nähe von Saalfeld. Burkersdorf war schon früher als "Sommerfrische" für die Naherholung bekannt. Mit einem herrlichen Weitblick über den Thüringer Wald bis hin nach Erfurt, ist unsere Ferienwohnung die ideale Möglichkeit für einen erholsamen Urlaub inmitten der Natur. Die Unterkunft bietet die perfekte Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen und die Schönheit der Berge und Täler zu erleben und Ruhe zu genießen. Die Ferienwohnung Saalfeld bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, ist modern eingerichtet und mit allem ausgestattet sind, was Gäste für einen angenehmen Aufenthalt benötigen. Sie ist der perfekte Ausgangspunkt, um die malerische Umgebung zu erkunden und die vielfältigen Freizeitaktivitäten im Thüringer Wald zu erleben. Unsere Ferienwohnung mit 3 Zimmern, bietet Platz für bis zu 6 Personen auf ca. 80 qm. Ausstattung 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten laden zum Träumen ein Wohnzimmer mit Doppelbettcouch Küche mit Herd, Kühlschrank, Gefrierschrank und Geschirrspüler Bad mit Dusche, WC und großem Spiegel Kaminofen für kuschelige Abende ( Kaminholz vorhanden) Waschmaschine mit Trockner Bettwäsche und Handtücher im Preis inbegriffen Sat-TV und Wlan, Fernsehempfang aller freien Kanäle. Orte in der Umgebung: Saalfeld, Rudolstadt, Schwarzburg, Königsee, Bad Blankenburg Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sommerfrische Burkersdorf . Ferienwohnung Saalfeld

Herr Christian Stein

Burkersdorf 38

07318 Saalfeld

Deutschland fon ..: 01734443883

web ..: https://sommerfrische-burkersdorf.de

email : info@sommerfrische-burkersdorf.de "Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden." Pressekontakt: Sommerfrische Burkersdorf - Ferienwohung Saalfeld

Herr Christian Stein

Burkersdorf 38

07318 Saalfeld fon ..: 0176 3444 3883

web ..: https://sommerfrische-burkersdorf.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten