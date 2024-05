Der Zinn- und der Kupfermarkt befinden sich im Defizit

Befinden sich Rohstoffe im Defizit, können Chancen für Anleger entstehen.

Bei Kupfer sieht das Chance-Risiko-Verhältnis sehr gut aus, denn Kupfer ist das Industriemetall, das jetzt gefragt ist. Neue Kupferminen sind nötig, um den enormen Bedarf zu decken. Analysten sehen die Entwicklung positiv für den Kupferpreis und es mehren sich die Stimmen. Kupferpreise deutlich über 10.000 US-Dollar je Tonne, meist in den kommenden drei Jahren, werden prognostiziert. Die Schätzungen reichen von 12.000 bis 15.000 US-Dollar je Tonne. Für Kupferunternehmen und deren Aktionäre sind das schöne Aussichten. Ein neues Kupferprojekt braucht durchschnittlich 16 Jahre, um produktionsreif zu werden. Es ist die Elektrifizierung, die Digitalisierung und die zunehmende Verstädterung, die den Kupferbedarf antreiben. Das größte Kupferproduzentenland ist Chile, gefolgt von Peru, dem Kongo, China und den USA.

Kupfer besitzt beispielsweise U.S. GoldMining - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-goldmining-inc... - neben Gold in seinem Whistler-Projekt in Alaska. Bohrungen konnten eine kontinuierliche Mineralisierung nachweisen.

Der Zinnmarkt befindet sich seit rund zehn Jahren im Defizit. Das meiste Zinn geht in die Produktion von Loten. Im Vergleich zum Kupfermarkt ist der Zinnmarkt ein sehr kleiner Markt. Zu den größten Zinnproduzenten gehören China, Indonesien und Myanmar. Da die Nachfrage nach Zinn steigt (Halbleiterbranche), gewinnen Investitionen in Zinn an Attraktivität. Der steigende Bedarf an dem Metall wird von der grünen Energierevolution (Lötbänder zum Verbinden von Solarmodulen), der zunehmenden Elektronik in vielen Bereichen und der zunehmenden Vernetzung verursacht. Beim Halbleitermarkt wird daher mit einer Verdopplung in den nächsten fünf Jahren gerechnet.

Ein hochwertiges Portfolio an Zinn-/Wolfram- und Lithiumprojekten besitzt Tin One Resources - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tinone-resourc... - in Tasmanien und in New South Wales, Australien. In Tasmanien kontrolliert Tin One Resources einige der wichtigsten Zinnbezirke.

