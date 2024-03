Startseite Coronahilfen zugunsten von ÖVP-Günstlingen Pressetext verfasst von fotovymy am Mi, 2024-03-06 20:04. 18,7 Millionen Euro – so viel Steuergeld bekamen zum Beispiel die Unternehmen im Netzwerk von ÖVP-Intimus René Benko an „Coronahilfen“ aus der COFAG. Viele andere Betriebe, die es sich nicht „richten“ konnten, fielen dem schwarz-grünen Corona-Wahnsinn zum Opfer. Gab es ein „Zwei-Klassen-System“ zugunsten von ÖVP-Günstlingen bei den COFAG-Zahlungen? Dieser und vielen anderen spannenden Fragen geht die FPÖ rund um Fraktionsführer Christian Hafenecker im COFAG-Untersuchungsausschuss nach, der heute mit seiner Aufklärungsarbeit begann. Echte Aufarbeitung, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung für die Opfer: Dafür kämpft nur die FPÖ mit Blick auf die übergriffige Corona-Maßnahmenpolitik, die Schwarz-Grün der eigenen Bevölkerung angetan hat. Der erste Schritt für die Aufarbeitung wird mit dem COFAG-Untersuchungsausschuss, der auf freiheitliche Initiative eingesetzt wurde, gesetzt. „Das Corona-Chaos dieser Regierung wird uns noch Jahre beschäftigen. Denn, dass 15 Milliarden Euro Entschädigungen für Unternehmen überhaupt nötig wurden, ist einzig und allein den überzogenen Maßnahmen und dem im internationalen Vergleich enormen wirtschaftlichen Schaden geschuldet, den Schwarz-Grün angerichtet hat. Betriebe durften nicht mehr arbeiten, ihnen wurde die Existenzgrundlage entzogen und sie wurden zu Bittstellern degradiert, während Unternehmen mit guten Beziehungen zur ÖVP besser und schneller serviciert wurden“, skizzierte FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker gestern in seiner Pressekonferenz das „Zwei-Klassen-System“, das genau untersucht werden müsse. Die ganze Pressekonferenz von FPÖ-Fraktionsführer im COFAG-Untersuchungsausschuss und Generalsekretärs Christian Hafenecker kann man hier nachschauen: Zur Pressekonferenz:

https://www.youtube.com/watch?v=ZzTYcaETpN8 Anhang Größe pressekobf hafenecker.jpg 462.7 KB Über fotovymy Vorname

Walter Nachname

Vymyslicky Adresse

Bahnstrasse

11/6/25 Homepage

http://vymy.at Branche

https://pressemitteilung.ws/user/751938/edit/Information, UNCAV – United Nations Correspondents Association Vienna Komplettes Benutzerprofil betrachten