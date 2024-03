FPÖ: Keine Soldaten von EU-Staaten in den Ukraine-Krieg

„Keine Soldaten von EU-Staaten in den Ukraine-Krieg“ – mit dieser Aufforderung hat die FPÖ im Parlament am Mittwoch eine Petition verfasst und die Abgeordneten von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS eingeladen, sie ebenfalls zu unterzeichnen. Auf den Zahn fühlten die Freiheitlichen auch millionenschweren Steuergeldflüssen ins Netz der ÖVP. Wieso nur die FPÖ das Drehen von EU, NATO, Russland & Co an der Eskalationsspirale im Ukraine-Krieg stoppen will, wohin die ÖVP das Steuergeld der teuerungsgeplagten Österreicher fließen lässt und vieles mehr, erfährt man demnächst.

Nach dem Ukrainegipfel in Paris am Montag wollte Frankreichs Präsident Macron die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine nicht mehr ausschließen. Für FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl gefährdet dieses fahrlässige Drehen an der Eskalationsspirale die Sicherheit unserer Heimat und und unserer Bevölkerung. „Eine Petition gegen die Entsendung solcher Truppen – unterschrieben von allen freiheitlichen Abgeordneten – wurde daher im Nationalrat am Mittwoch von der FPÖ aufgelegt. Die Mandatare der anderen Parteien sollten in sich gehen und überlegen, welche katastrophalen Folgen bis hin zum Atomkrieg das haben könnte. Laut dem deutschen Kanzler Scholz befinden sich sogar bereits britische und französische Soldaten in der Ukraine – allein das ist brandgefährlich“, brachte es unser FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl auf den Punkt. Unterzeichnet wurde die Petition von keinem einzigen schwarzen, grünen, roten oder pinken Abgeordneten – das sagt alles über die Geisteshaltung der EU- und NATO-hörigen „Neutralitätsverräter“ aus. Viele sind der Meinung dass Macron nach dem Rausschmiss der Fremdenlegion aus einigen Afrikanischen Staaten keine Arbeit für die Legion nehr hat. Was wäre daher das Nahliegendste als die Söldner in die Ukraine zu schicken!

"Aber, keine Sorge: Schon demnächst werden wir in diesem Newsletter darüber informieren, wie auch der Leser ein klares Zeichen gegen die Entsendung von Soldaten aus Österreich und anderen EU-Ländern in den Ukraine-Krieg setzen kann!", so berichteten die Freiheitlichen!

Schaut Euch das aktuelle FPÖ-TV-Video an, in dem Herbert Kickl die nur uns selbst schadende Sanktionspolitik zerpflückt und für Friedensverhandlungen statt dem Weiterdrehen an der Eskalationsspirale eintritt:

Zum Video:

https://www.youtube.com/watch?v=VobKw0a2g5I