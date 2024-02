Startseite Ein Barcamp rund ums Handschreiben am 8. Juni 2024 Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-02-26 17:35. Zur Langen Nacht des Schreibens veranstaltet MiaSkribo am 8. Juni 2024, ein sogenanntes Barcamps: fünf Impuls-Workshops rund um das Handschreiben. Die Teilnahme ist kostenlos. Wie funktioniert Handlettering oder Sketchnoting? Was muss ich bei der Füllerreinigung beachten. Oder auch: Wie schreibe ich eine journalistische Reportage? Schon im letzten Jahr hat MiaSkribo aus Köln zur Langen Nacht des Schreibens ein sogenanntes Barcamp veranstaltet, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst Themen einbringen durften und auch darüber abgestimmt haben, welche Vorträge - "Sessions" - dann tatsächlich stattgefunden haben. Und das waren Themen im letzten Jahr. "Was dieses Jahr vermittelt wird, bleibt bis zur Veranstaltung selbst offen" beschreibt Jörg Stroisch, Geschäftsführer von MiaSkribo. "Aber wenn es so wie letztes Jahr wird, wird es sehr spannend." Die Anmeldung zur Langen Nacht des Schreibens 2024 ist ab sofort möglich. Sechs Sessions rund ums Handschreiben. Damit es genügend Raum zum Austausch gibt, werden am Samstag, 8. Juni 2024, insgesamt fünf Sessions mit je einer halben Stunde Dauer stattfinden. Das Barcamp "Handschreiben" beginnt um 13 Uhr mit einer gemeinsamen Diskussion und Festlegung darüber, was die Themen der Sessions sein werden. Dann geht es los. Immer im Wechsel eine 30-minutige Session und 30 Minuten Pause. Wer dann am Ende so gegen 19 Uhr noch Lust hat, wechselt mit in ein nahegelegenes Brauhaus zum "Come-together". "An dem Barcamp können Interessenten entweder vor Ort in Köln teilnehmen oder parallel per Videoübetragung über Zoom", so Stroisch. "Und wer nur zuschauen möchte, nutzt den Livestream auf YouTube." Der Austragungsort in Köln ist das KalkSpace in der Olpener Str. 33, 51103 Köln. Der Verein bietet nicht nur CoWorking-Flächen, sondern versteht sich auch als soziales Netzwerk in dem rechtsrheinischen Stadtteil. "Ich freue mich sehr, dass wir mit der Langen Nacht hier zu Gast sein dürfen", sagt Stroisch, der dort selbst auch den Coworking-Bereich nutzt. Lange Nacht des Schreibens als Highlight für MiaSkribo MiaSkribo veranstaltet die Lange Nacht des Schreibens mittlerweile zum fünften Mal. "Das ist jedes Jahr ein Highlight", sagt Stroisch. "Blogger aus ganz Deutschland kommen dafür auch extra angereist." Und natürlich ist es auch immer schön, mit Gleichgesinnten einen schönen Tag zu verbringen. Die Rahmendaten:

+ Youtube-Channel mit der Live-Übertragung: https://www.youtube.com/channel/UCMblYRr9Pa2TLciRjWJysYQ

+ Überblicksseite mit Anmeldeformularen zur Langen Nacht des Schreibens: https://www.miaskribo.com/lange-nacht-des-schreibens-2024

+ Samstag, 8. Juni 2024, 13 Uhr bis 19 Uhr Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: MiaSkribo UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Stroisch

Elisabeth-Breuer-Straße 40

51065 Köln

Deutschland fon ..: 022116932784

fax ..: 022116932786

web ..: https://www.miaskribo.com

email : office@miakskribo.com MiaSkribo ist das E-Commerce-Projekt des Wirtschaftsjournalisten und agilen Coaches Jörg Stroisch. Er fokussiert sich auf das schöne Schreiben und hochwertige Schreibgeräte, eine "Nische", wie viele sagen würden. So gibt es zum Beispiel den "fahrenden Fahrrad-Füller" als Beratung für Kunden Zuhause oder im Büro, im eigenen oder dem des Kunden. Ein klassisches Ladengeschäft gibt es nicht. Projekt bedeutet aber auch: Das Ergebnis steht nie ganz fest, alles ist ständig in Entwicklung. Neben einem Blog publiziert MiaSkribo auch den Podcast "Na, schreibst Du schön?". Zudem gibt es hier nun einen regelmäßigen Schönschreib-Club für Freunde der Handschrift. Und natürlich liegt ein Fokus auch auf sehr ausführlichen Produkttests. Der E-Commerce-Shop und alle Inhalte sind unter www.miaskribo.com aufrufbar. Pressekontakt: MiaSkribo UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Stroisch

Elisabeth-Breuer-Straße 40

51065 Köln fon ..: 022116932784

web ..: https://www.miaskribo.com

email : office@miakskribo.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten