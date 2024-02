Startseite E-Book über Ramadankalender für Kinder Pressetext verfasst von kandil am Sa, 2024-02-24 11:32. Am 11. März beginnt der muslimische Fastenmonat Ramadan. Erstmals schildert ein E-Book die Geschichte der Ramadankalender für Kinder im deutschsprachigen Raum. Das im Februar erschienene E-Book beleuchtet, wie eine deutsch-türkische Familie eine Tradition begann, die sich in nur einem Vierteljahrhundert zu einem beliebten Bestandteil der muslimischen Fastenzeit europäischer Prägung entwickelt hat. Die unterhaltsame Unternehmensgeschichte über die Hintergründe eines interkulturellen und interreligiösen Projekts für Familien, Kitas und Schulen ist zugleich ein Beispiel dafür, wie gelungene Integration auf Familienebene – unabhängig von Herkunft oder Religion – ein harmonisches gesellschaftliches Zusammenlebenfördern kann. Der Titel „Magische Türchen“ knüpft an das Motto der der seit der Jahrtausendwende bestehenden Websites kandil.de und ramadankalender.de an: „Es ist Zeit, Türen zu öffnen.“ Ebenso wie die Websites bietet das E-Book zahlreiche Informationen über den Ramadan und muslimische Traditionen. Unterhaltsame Geschichten mit Nasreddin Hodscha und Bilder aus der Unternehmensgeschichte ergänzen die Sachkapitel. „Die Ramadankalender sind mehr als Kalender, sie sind ein Symbol für Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft über Grenzen hinweg“, sagt Ines Balcik, Verfasserin des Buchs und Gründerin von kandil.de. „Das ganze Team ist stolz darauf, seit fast 25 Jahren Teil der Entwicklung einer wunderbaren Tradition zu sein. Wir freuen uns sehr, dass mit dem E-Book nun auch ein breiteres Publikum erfährt, wie lange es Ramadankalender mittlerweile schon gibt.“ Das E-Book zur Geschichte der Ramadankalender für Kinder ist ab sofort auf allen gängigen E-Book-Portalen erhältlich. Titel des E-Books: Magische Türchen

Herausgeberin: Ines Balcik

Erscheinungsdatum: 10.02.2024

Format: EPUB, ca. 50 Seiten mit farbigen Abbildungen

Für weitere Informationen oder Interviewanfragen kontaktieren Sie bitte: Ines Balcik

i.balcik@kandil.de

0177 4031960 Über kandil Vorname

Ines Nachname

Balcik Adresse

Am Römerkastell 7

61197 Florstadt Homepage

http://www.kandil.de Komplettes Benutzerprofil betrachten