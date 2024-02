Startseite jafo-Gruppe: Die nächste Generation übernimmt Pressetext verfasst von jafogruppe am Fr, 2024-02-23 13:06. Geschäftsübergabe bei der jafo-Gruppe Hannover, 25. Januar 2024: Das ifo Institut, München, hat für die kommenden drei

Jahre ermittelt, dass fast die Hälfte aller größeren Familienunternehmen eine Übergabe

an die nächste Generation plant. Wie ein solcher Übergang erfolgreich gestaltet

werden kann, demonstriert die in Isernhagen bei Hannover ansässige jafo-Gruppe. Im

November des vergangenen Jahres übernahm Miklas Jantschik die Geschäftsführung

der vier Kunststoff verarbeitenden Unternehmen von seinem Vater Manfred Jantschik. Die jafo-Gruppe ist an den Standorten Isernhagen (Hannover), Peine, Melle, Döbeln (Dresden)

und Warmsen (Minden) mit ca. 100 Mitarbeitern tätig und bietet eine breite Palette

unterschiedlicher Kunststoffprodukte an. Die Aktivitäten verteilen sich auf die Unternehmen

jafoplast (Folien für die luft-, wind- und wasserdichte Gebäudehülle), quithell

Kunststofftechnik (Schallschutz für den Estrich), jafopack (flexible Verpackungen) und

Thermoform Plastics (Kunststoff-Formteile). Die jafo-Gruppe beliefert Kunden aus unterschiedlichen Branchen wie der Baustoffindustrieund

dem Baustoffhandel, der chemischen Industrie, der Automobil- u. Luftfahrtindustrie, der

Medizintechnik sowie Maschinenbauunternehmen und Betriebe, die für ihre Produkte

spezielle Verpackungslösungen benötigen. Für die Zukunft wird der neue Geschäftsführer sowohl die einzelnen Standorte weiter stärken

als auch das Produktportfolio ausbauen. „Wir planen, weitere Erzeugnisse aus den Bereichen

Abdichtung und Trittschalldämmung neu in unser Angebot aufzunehmen. Für unseren

Formteil-Spezialisten thermoform schaffen wir in diesem Jahr eine neue Tiefziehmaschine

an.“, erläutert Miklas Jantschik die Strategie für 2024. Woran sich allerdings nichts ändern

wird, ist die Firmenphilosophie, die mit „ja zu Kunststoff“ prägnant zusammengefasst ist.

Damit ist ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Werkstoff gemeint, der eine Reihe von

Eigenschaften bietet, die kaum ein anderes Material bietet. Ansprechpartner für die Presse: Peter Rosenstein, 0151 - 20 250 680,

