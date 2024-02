Startseite DRUTEX ENTHÜLLT TERRASSENÜBERDACHUNG PERGOLA AUF DER R+T 2024 Pressetext verfasst von ITMS22 am Mo, 2024-02-19 15:47. Bytow/Polen, 19. Februar 2024 - DRUTEX, führender Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden, lädt zum Besuch auf der diesjährigen R + T in Stuttgart vom 19. bis zum 23. Februar am Stand B12 in Halle 9 ein. Die Weltmesse, die als eine der bedeutendsten Veranstaltungen für Rollläden, Tore und Sonnenschutz gilt, bietet eine ideale Plattform für Unternehmen, um ihre neuesten Innovationen und Produkte zu präsentieren. Zum ersten Mal wird DRUTEX auf der R + T ausstellen, was die Messe zu einem Highlight für das Unternehmen macht. Besucher haben die Möglichkeit, die neuesten Entwicklungen in der Fenstertechnologie zu erleben und sich von der herausragenden Qualität der Produkte zu überzeugen: DRUTEX Rollladensysteme und Jalousien sind zu sehen und die Terrassen- und Fassadensysteme aus Aluminium, die in allen Farben der RAL-Palette erhältlich sind. Besonders interessant wird die Präsentation der neuen Terrassenüberdachung PERGOLA sein, die hier erstmals ausgestellt wird. Diese besteht aus sich automatisch drehenden Lamellen und bietet so eine natürliche Luftzirkulation sowie Schutz vor Sonne und Regen. Sie kann mit zusätzlichen Elementen wie mit dem besonders gefragten Zip-Screen oder Schiebeglas-Systemen als Seitenwänden versehen werden. „Wir freuen uns, auf der R+T 2024 eine unserer neuesten Innovationen präsentieren zu dürfen: die Terrassenüberdachung PERGOLA, die nur eines der vielen Highlights unseres aktuellen Sortiments darstellt. Diese Überdachung ist ein Beispiel dafür, wie wir elegantes Design mit funktionaler Exzellenz vereinen,“ erklärt Pawe? Jereczek, Verkaufs¬direktor von DRUTEX. „An unserem DRUTEX-Stand werden Besucher die Gelegen¬heit haben, unser breites Spektrum an Produkten zu entdecken. Zudem bieten wir die Möglichkeit, direkt mit unseren Experten ins Gespräch zu kommen und maßge¬schneiderte Lösungen für individuelle Anforderungen zu erörtern.“ Zusätzlich zu unserem vielfältigen Angebot wird auch das neueste durch die DRUTEX-eigene F&E-Abteilung entwickelte IGLO ENERGY ALUCOVER zu sehen sein. Das Fenster zeichnet sich durch die Verwendung einer Aluminium-Schale mit einer erhöhten Widerstands¬fähigkeit gegen äußere Einflüsse aus. Das farbliche Design der Fenster ist für Kunden und Kundinnen auf der RAL-Palette individuell gestaltbar ist. Neben diesen Innovationen können natürlich auch die altbekannten und beliebten Systeme von DRUTEX begutachtet werden. Hierzu zählen neben beispielsweise den IGLO Energy Fenstersystemen auch die Holz-, Aluminium- oder PVC-Türen der IGLO-, Duoline- und MB-Reihe ebenso wie die Fassadensysteme. Damit wird den Messebesuchern ein guter Überblick über das gesamte Produktsortiment der global tätigen Marke geboten. # # # Kontakt für weitere Informationen und Terminvereinbarungen für Medien:

Bildunterschrift: In Halle 9 präsentiert DRUTEX seine aktuellsten Innovationen. Besonders ins Auge fallen dabei die Fenster aus hybriden Materialkombinationen und die neue Pergola. Bitte verwenden Sie im Rahmen Ihrer Berichterstattung bei Website-Verweisen www.drutex.de.

DRUTEX S.A. wurde 1985 als Hersteller von Maschendrahtzäunen gegründet. Das innovationsreiche Familienunternehmen verlegte den Schwerpunkt schnell auf die Fertigung von Fenstern und verfügt dank seines rund 200 Millionen Z?oty teuren Europäischen Bauelementezentrums über ein Produktionspotenzial von bis zu 7.000 Fenstern pro Tag. Des Weiteren entwickelt und produziert DRUTEX S.A. eigene Fensterprofile und stellt Fenster und Türen aus Holz und Aluminium sowie Brandschutztüren, Rollläden und eigenes Isolierglas her. In Deutschland verfügt das Unternehmen über ein starkes Händlernetz und bietet am Firmensitz fast 4.000 Mitarbeitern einen modernen und sicheren Arbeitsplatz. Neben hoher Produktqualität überzeugt das Unternehmen durch seine einmalige Lieferzeit: DRUTEX gewährleistet Europaweite Lieferungen seiner Produkte sogar ab 7 Tagen, was nicht zuletzt durch die rund 450 Fahrzeuge starke Flotte erreicht wird. # # #

