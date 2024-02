Startseite ELEGANZ TRIFFT FUNKTIONALITÄT IN NEUER PERGOLA VON DRUTEX Pressetext verfasst von ITMS22 am Fr, 2024-02-16 12:35. Bytow/Polen, 15. Februar 2024 - Zum neuen Jahr stellt DRUTEX, einer der führenden europäischen Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden, seine Pergola vor. Das Produkt wird pünktlich zur Vorstellung auf der Messe R + T in Stuttgart, die vom 19. bis zum 23. Februar stattfinden wird, auf den Markt kommen und dort erstmalig live zu sehen sein. Die vielfältig anpassbare Terrassenüberdachung sorgt eine natürliche Luftzirkulation und schützt dank der automatisch drehbaren Dachlamellen vor Sonne und Regen. Die Konstruktion kann sowohl als freistehende als auch als wandmontierte Variante hergestellt werden. „Wir freuen uns, unseren Kunden ein weiteres Produkt anzubieten, das höchsten funktionalen, qualitativen und ästhetischen Ansprüchen gerecht wird.“, sagt Pawe? Jereczek, Verkaufsdirektor von DRUTEX. Die Pergola von DRUTEX ist bei allen Handelspartnern mit einer siebentägigen Lieferzeit verfügbar und wird zudem auf der R + T in Stuttgart präsentiert werden. Die Pergola ist aus Aluminiumprofilen gefertigt. Sie besteht aus einer tragenden Struktur und einem zu öffnenden Dach. Der Drehwinkel der Latten reicht von 0? bis 110?, wodurch die Überdachung leicht an unterschiedliche Wetterbedingungen angepasst werden kann. Die Dachlatten bilden eine dichte Verbindung mit der Struktur: Sowohl die Latten als auch der Rahmen sind mit einer innovativen Dichtung versehen. Dank eines integrierten, in der Tragkonstruktion verborgenen Entwässerungssystems läuft das Regenwasser in die vom Kunden angegebene Richtung ab. Zur Standardausstattung gehören Elemente wie Windsensor, Temperatursensor und Regensensor. DRUTEX bietet darüber hinaus die Möglichkeit, zusätzliche Elemente und Erweiterungen des Systems zu installieren, wie z.B. lineare LED-Beleuchtung, Heizstrahler, die Steuerung über eine App, den Ausbau von Seitenwänden mit dem Slide-Glass-System oder die sehr beliebten Außenreißverschlussrollos. # # #

Bildunterschrift: Die DRUTEX Pergola ist eine Kombination aus modernem Design, Hightech-Materialien und intelligenten Lösungen. Bitte verwenden Sie im Rahmen Ihrer Berichterstattung bei Website-Verweisen www.drutex.de. # # #

DRUTEX S.A. wurde 1985 als Hersteller von Maschendrahtzäunen gegründet. Das innovationsreiche Familienunternehmen verlegte den Schwerpunkt schnell auf die Fertigung von Fenstern und verfügt dank seines rund 200 Millionen Z?oty teuren Europäischen Bauelementezentrums über ein Produktionspotenzial von bis zu 7.000 Fenstern pro Tag. Des Weiteren entwickelt und produziert DRUTEX S.A. eigene Fensterprofile und stellt Fenster und Türen aus Holz und Aluminium sowie Brandschutztüren, Rollläden und eigenes Isolierglas her. In Deutschland verfügt das Unternehmen über ein starkes Händlernetz und bietet am Firmensitz fast 4.000 Mitarbeitern einen modernen und sicheren Arbeitsplatz. Neben hoher Produktqualität überzeugt das Unternehmen durch seine einmalige Lieferzeit: DRUTEX gewährleistet Europaweite Lieferungen seiner Produkte sogar ab 7 Tagen, was nicht zuletzt durch die rund 450 Fahrzeuge starke Flotte erreicht wird. # # #

Ansprechpartner

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: ITMS Marketing GmbH

Anna Weimer

PR-Managerin

T: +49 (6032) 3459-25

Anna.Weimer@itms.com DRUTEX S.A.

Pawe? Grzonka

Marketing Director

marketing@DRUTEX.com.pl

