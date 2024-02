Startseite LogiMAT 2024: WEROCK präsentiert wegweisende Innovationen auf der LogiMAT 2024 Pressetext verfasst von werockpr am Di, 2024-02-13 11:53. Vorstellung wegweisender Technologien und exklusive Weltneuheiten für die digitale Transformation in Logistik und Produktions-IT Karlsruhe, 13. Februar 2024 – WEROCK Technologies GmbH, innovativer Hersteller industrieller Computertechnologie, gibt bekannt, dass das Unternehmen vom 19. bis 21. März 2024 auf der LogiMAT in Stuttgart vertreten sein wird. Nach dem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr kehrt WEROCK mit spannenden Innovationen und mehreren exklusiven Weltpremieren zurück. Die LogiMAT gilt mit über 62.000 Fachbesuchern im Jahr 2023 als größte jährlich stattfindende Intralogistikmesse in Europa und bietet WEROCK eine ideale Plattform, um seine zukunftsweisenden Technologien in den Bereichen Logistik und Produktions-IT zu präsentieren. Das Unternehmen wird ein breites Spektrum an Hardwarelösungen vorstellen, die die digitale Transformation in anspruchsvollen Umgebungen vorantreiben sollen. Markus Nicoleit, Geschäftsführer von WEROCK, kommentiert den bevorstehenden Auftritt: Unser zweiter Besuch auf der LogiMAT ist ein weiterer Meilenstein für uns. Wir freuen uns darauf, unsere neuesten Innovationen und Weltneuheiten zu präsentieren und mit Kunden, Interessenten und Partnern persönlich ins Gespräch zu kommen. Auf dem Messestand (Stand 2C41 in Halle 2) erwartet die Besucher eine Präsentation des gesamten Produktportfolios. Dazu gehören robuste Industrie-Panel-PC-Lösungen, Rugged Tablets, Rugged Notebooks und kompakte Handheld-Mobilcomputer. Darüber hinaus präsentiert WEROCK mehrere exklusive Weltneuheiten, die erstmals auf der LogiMAT vorgestellt werden. Besucher haben die Möglichkeit, sich vorab unter www.werocktools.com/de/logimat24/ einen Termin zu sichern und erhalten damit freien Eintritt zum Messegelände. Pressekontakt

WEROCK Technologies GmbH

Pressekontakt: Markus Nicoleit

Haid-und-Neu-Str. 7

76131 Karlsruhe

Deutschland

Telefon: +49 721 5099 1000

E-Mail: pr@werocktools.com Über WEROCK Technologies GmbH WEROCK Technologies ist ein einzigartiges junges Unternehmen, welches Organisationen dabei unterstützt ihre Arbeitsprozesse in schwierigen Umgebungen zu digitalisieren. WEROCK wurde 2020 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Karlsruhe und bietet vier Produktreihen an: Rocksmart Industriecomputer, Rockbook Notebooks, Rocktab Tablets sowie die Scoria-Serie bestehend aus mobilen Datenerfassungsgeräten. Alle Produkte sind speziell für den rauen Einsatz entwickelt und entsprechend von unabhängigen Prüflaboren nach industriellen und militärischen Standards getestet. Das Unternehmen führt seine Geschäfte auf Basis von Gründungsprinzipien mit dem klaren Ziel eine aktive Rolle im Klimaschutz zu spielen. WEROCK bietet hochwertige Produkte und Services unter dem Motto „We empower heroes".