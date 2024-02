Startseite Zetweka Cybersicherheit.Consulting führt die Finanzbranche in das neue Zeitalter der digitalen Resilienz mit DORA-Compliance Pressetext verfasst von cybersicherheit am Fr, 2024-02-09 14:29. 09.02.2024, Köln - In einer Welt, in der digitale Bedrohungen zunehmend komplexer und raffinierter werden, hat Zetweka Cybersicherheit.Consulting einen entscheidenden Schritt unternommen, um die Finanzbranche mit führenden Sicherheitslösungen auszustatten, die den Anforderungen des Digital Operational Resilience Act (DORA) gerecht werden. Ab dem 17. Januar 2025 wird DORA in der Europäischen Union für relevante Finanzunternehmen und ICT-Drittanbieterdienstleister verbindlich sein, was eine umfassende Anpassung an die digitalen Betriebsresilienzstandards erfordert. Zetweka Cybersicherheit.Consulting positioniert sich als Ihr IT-Dienstleister der Wahl, um diese Herausforderung proaktiv anzugehen und die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihrer Systeme zu gewährleisten. DORA: Ein neues Zeitalter der Cybersicherheit Der Digital Operational Resilience Act (DORA) ist eine regulatorische Initiative der Europäischen Union, die darauf abzielt, die digitale Widerstandsfähigkeit und Sicherheit des Finanzsektors zu stärken. Dieses Gesetz stellt einen umfassenden Rahmen für Finanzunternehmen und ihre Dienstleister dar, um sicherzustellen, dass sie effektiv auf IT-bezogene Störungen und Bedrohungen reagieren können. DORA setzt strenge Anforderungen an die IT-Sicherheit und das Management von IT-Risiken für Finanzunternehmen und ihre Dienstleister, legt besonderen Wert auf das Risikomanagement im Zusammenhang mit der Nutzung von Dienstleistungen Dritter, einschließlich Cloud-Diensten, und schafft einen harmonisierten Aufsichtsrahmen innerhalb der EU, um einheitliche Standards für digitale Resilienz zu gewährleisten. Wer ist von DORA betroffen? Die DORA-Richtlinie betrifft eine breite Palette von Unternehmen im Finanzsektor der Europäischen Union, einschließlich Banken, Kreditinstituten, Versicherungsunternehmen, Investmentfirmen, Zahlungsdienstleistern, E-Geld-Instituten, Krypto-Asset-Dienstleistern, Börsen und Handelsplattformen sowie Wertpapierverwahrstellen. DORA zielt darauf ab, sicherzustellen, dass all diese Unternehmen über robuste Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer digitalen Resilienz verfügen. Wie unterstützt Zetweka Cybersicherheit.Consulting Unternehmen bei der DORA-Compliance? Zetweka Cybersicherheit.Consulting bietet ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen, um Unternehmen im Finanzsektor bei der Einhaltung der DORA-Vorschriften zu unterstützen. Dazu gehören: Security Awareness-Trainings: Um das Bewusstsein für Cyber-Risiken zu erhöhen und eine Kultur der Cybersicherheit zu fördern.

Endpoint & Network Detection and Response: Für eine regelmäßige Überwachung der IT-Infrastruktur, um Gefahren frühzeitig aufzudecken.

Automatische Penetrationstests: Zur Identifizierung von Schwachstellen in den Systemen und zur Verbesserung der IT-Sicherheit.

Diese Dienstleistungen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass die Systeme der Unternehmen den neuesten Cyberbedrohungen, einschließlich der wachsenden Zahl von Ransomware-Angriffen, standhalten können. Ein Aufruf zur Aktion Die Einführung von DORA markiert einen entscheidenden Wendepunkt für die Finanzbranche in der Europäischen Union, indem sie ein höheres Maß an digitaler Resilienz und Sicherheit fordert. Zetweka Cybersicherheit.Consulting steht bereit, um Führungskräfte und Unternehmen durch diesen Übergang zu führen und sicherzustellen, dass sie nicht nur compliant sind, sondern auch eine führende Rolle in der Schaffung einer sichereren digitalen Finanzinfrastruktur einnehmen. Für weitere Informationen über unsere Dienstleistungen und wie wir Ihr Unternehmen unterstützen können, kontaktieren Sie uns für eine umfassende Beratung. Gemeinsam können wir eine Zukunft gestalten, in der die Finanzbranche gegenüber digitalen Bedrohungen resilient ist und in der Sicherheit und Zuverlässigkeit an erster Stelle stehen. Über Zetweka Cybersicherheit.Consulting Cybersicherheit.Consulting ist ein führender Anbieter von Zetweka Cybersicherheitslösungen und -Dienstleistungen, der sich auf die Unterstützung von Unternehmen im Finanzsektor bei der Erfüllung der Anforderungen des Digital Operational Resilience Act (DORA) spezialisiert hat. Mit einem Team von erfahrenen Sicherheitsexperten und modernsten Technologien bietet Zetweka Cybersicherheit.Consulting maßgeschneiderte Lösungen, um die digitale Resilienz und Sicherheit von Unternehmen zu stärken. Für weitere Informationen über unsere Dienstleistungen oder um eine Beratung zu vereinbaren, besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie uns direkt. Lukas Kielkowski

Head of IT-Security von Zetweka Cybersicherheit.Consulting

Telefon: +49 221 940 57077

Email: kontakt@cybersicherheit.consulting

Web: https://www.cybersicherheit.consulting Anhang Größe DORA.png 894.86 KB Über cybersicherheit Komplettes Benutzerprofil betrachten