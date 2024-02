Startseite CNC+Umformtechnik: Energiesparen durch Zerspanung optimierter Schmiederohlinge in der Metallindustrie Pressetext verfasst von THenneke am Fr, 2024-02-09 14:17. Schmiedeteile kommen immer dann zum Einsatz, wenn die Bauteile extremen Belastungen ausgesetzt sind oder der Einsatzbereich höchste Anforderungen an sie stellt. Wie in früheren Beiträgen (klick) dargestellt wurde, lässt sich am Schmiedeprozess physikalisch keinerlei Energie einsparen; lediglich die Abwärme kann genutzt werden, z.B. zum Heizen oder für spezielle Methoden der Warmbehandlung (Glühverfahren). Mittels Stoffflusssimulation lässt sich jedoch zum einen der Materialeinsatz beim Schmieden optimieren, bis hin zu gratlosem Schmieden, und zum anderen die Materialmenge bei der Zerspanung reduzieren. Der Industrieverband Massivumformung e.V. (IMU) hatte bereits im Jahre 2017 eine Auswertung durchgeführt, wie der Energieeinsatz pro Tonnage produzierter Teile in der deutschen Metallindustrie ausschaut. Dabei zeigte sich, dass es von Vorteil sein kann, wenn der Materialeinsatz durch Schmieden optimiert wird, damit bei der Zerspanung weniger Material abgetragen werden muss. Mittels Computersimulation können die Konturen der Schmiedeteile soweit optimiert werden, dass der Materialabtrag bei der späteren Zerspanung minimiert wird. Dies spart sowohl Rohmaterialeinsatz, wie auch Bearbeitungszeit und damit Kosten und Energie. Um einen Eindruck zu bekommen, wie die deutsche Industrie verbandsmäßig strukturiert ist, kann man bei Wikipedia eine Übersicht aufrufen: Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI) Darin enthalten sind u.a.: Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG)

WSM Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung e.V.

und in letzterem dann der Industrieverband Massivumformung e. V. (IMU), der die Auswertung durchgeführt hat. Ein Mitglied dieses Verbandes und Teilnehmer der Auswertung ist die KB Schmiedetechnik GmbH, eine inhabergeführte Gesenkschmiede, zwischen Ruhrgebiet und Sauerland gelegen – mit ca. 100 Mitarbeitern, eigener CNC-Zerspanung, eigenem Werkzeugbau und Prüflabor, spezialisiert auf Kleinserien sicherheitsrelevanter Schmiedeteile aus sämtlichen Stahlsorten – incl. Edelstähle, Duplex und Titanlegierungen. Rohteilgewichte von 200g bis 130Kg und 600mm Länge. Seit 20 Jahren unterstützen wir unsere Kunden bei der Optimierung von Schmiedeteilen mittels Stoffflusssimulation und beraten bei der Migration von Baugruppen wie Schweißbaugruppen oder Gussteilen zu Schmiedeteilen, um so Energie und Kosten einzusparen. Beispiele und Fotos findet man auf ????Europages, und ????LinkedIn, KB und weitere Unternehmen der Umformtechnik in der Mitgliederliste des IMU oder in der umfangreichen Datenbank: DieDeutscheIndustrie.de des o.g. Dachverbandes BDI. Gesenkschmiedeteile – für alles, was stabil, sicher und dicht sein muss!

Beispiele für Gesenkschmiedeteile: geschmiedete Auslassventile/ Überdruckventile für Druckkessel, geschmiedete Stahlnippel und Schmiedeformstücke, Rohrverbindungsteile, Düsenköpfe, gesenkgeschmiedete Komponenten für Armaturen, Maschinenteile, Baugruppen, geschmiedete Schweißflansche, gesenkgeschmiedete Kettenteile wie Kettenglieder, korrosionsbeständige Schmiedeteile für Schiffe/ Boote, Offshore/ Windkraftanlagen, Anschlagmittel, Hebezeuge, Halterungen, Spezialschrauben, … KB Schmiedetechnik GmbH – Gesenkschmiede Stahlschmiede Umformtechnik Für alles, was dicht, stabil und sicher sein soll! Gesenkgeschmiedete Komponenten und Bauteile für Energie- und Chemieanlagen - einschließlich Windkraftanlagen und Kernkraftwerke Maschinen- und Anlagenbau - auch für die Düngemittel- und Lebensmittelindustrie Nutzfahrzeuge und Schiffbau - Marinetechnik, Bootsbau, Bohrinseln, Bohrausrüstung KB ist eine Gesenkschmiede mit ca. 100 Mitarbeitern, CNC-Zerspanung, Werkzeugbau und Prüflabor, spezialisiert auf Kleinserien sicherheitsrelevanter Schmiedestücke aus sämtlichen Stahlsorten (auch Duplex und Titan). Umfangreiche Zulassungen für Druckgeräte, Nukleartechnik, Schiffbau. Rohteilgewichte von 200g bis 130Kg und Maximallänge 600mm. Wir fertigen nach den folgenden internationalen Zulassungen, Spezifikationen und Standards Druckgeräte: DGRL 97/23/EG, AD2000-W0, ASME/ASTM Kesselbau: Alstom, CNIM, Mitsubishi/ Hitachi (MHPS) Nukleartechnik: KTA, AVS D, EDF/Areva/RCC-M, Siemens Schiffbau: BV, LR, DNV-GL(neu:DNV), ABS, ClassNK Teile für (Beispiele) gesenkgeschmiedete Ventile, Ventilteile, Ventilgehäuse, Ventilkomponenten für Hochdruckventile, Hydraulikventile, Nuklearventile, Ablassventile, Sicherheitsventile, Wasserstoffventile geschmiedete Rohrflansche für Kesselbau, Rohrleitungsbau, Schmiedeformstücke wie Hosenrohre, Rohrwinkel, Formteile, Formstücke, Gabelstücke, Rohrverbindungen, Y-Stücke, T-Stücke, L-Stücke, Stahlnippel, Düsenköpfe - alles im Gesenk geschmiedet, auch aus Edelstahl - Teile für Druckkessel, gesenk-geschmiedete Sicherheitsventile wie Auslassventile für Druckkessel, geschmiedete Kappen, Abschlusskappen, Übergangsflansche korrosionsfeste Komponenten, hochkorrosionsbeständige Schmiedeteile für Meerwasserentsalzung, Harnstoffverarbeitung, Petrochemie, Bohrinseln, Feuerwehrausrüstung, Polizeiausrüstung, Marineboote, Unterwassertechnik, Offshore, Windkraftanlagen, Spezialschrauben Wehrtechnik, Verschleißteile, Bohrköpfe, Bohrer, Kettenteile, Laufrollen, Lager, Verbindungsteile, Verschlüsse, Sockets, Gelenkpfannen, Augenschrauben, Muttern, Motorteile, Hydraulikkomponenten, Waffenteile für Waffensysteme, Spezial- und Militärfahrzeuge Weitere Schmiedeteile - für alles, was stabil und sicher sein muss: Fördertechnik

Kettenelemente, Kettenglieder, Kettenteile, Kettenendglieder für Gabelstapler, Förderketten, Komponenten für Kettenförderer/ Trogförderketten, Zahnradrohlinge/ Ritzel und Kettenräder für Förderketten, Gleisketten, Laufrollen, Mitnehmer Hebemittel

Verbindungselemente, Befestigungsmittel/ Haken/ Spannpratzen, Hydraulik-Komponenten, Hebetechnik & Anschlagmittel, Hebezeug/Anschlagpunkte, Schekel/ Augenschrauben Halterung

Halterungen für unterschiedliche Einsatzbereiche, zivile und militärische, Spezialschrauben, Spezialmuttern Beispielanwendungen

