Der Uranpreis - ein Senkrechtstarter

An Uran führt für Anleger kein Weg mehr vorbei. Von hohen Uranpreisen profitieren die Uranunternehmen. Vor fünf Jahren dümpelte der Uranpreis bei gut 25 US-Dollar je Pfund herum. Heute müssen rund 105 US-Dollar für die gleiche Menge berappt werden. In einem Uran-Atomkern steckt eine Menge Energie. Ein 1000-Megawatt-Atommeiler benötigt jährlich nur zirka 200 Tonnen Uran, um den Strom für eine Million Menschen zu erzeugen. Ein Kohlekraftwerk müsste mehr als zwei Millionen Tonnen Kohle verbrennen, um auf diese Strommenge zu kommen. Uran besitzt also eine hohe Energiedichte, ist klimafreundlich und Atomkraftwerke sind im Laufe der Zeit immer sicherer geworden. Es sind die Klimaziele, die Atomkraftwerke wieder in den Fokus gerückt haben. Bei den Stromerzeugungsmöglichkeiten hat Atomkraft einfach die Nase vorn. Vor allem, solange Wind- und Sonnenenergie nicht für die Versorgung der Menschheit ausreichen. Uran ist nicht nur das schwerste chemische Element, Spuren davon sind fast überall in der Umwelt vorhanden. Uranerzlagerstätten sind, soweit heute bekannt, überall in der Welt vorhanden. Uran gibt es sogar in den Meeren. Grundsätzlich dürften die vorhandenen Uranreserven noch lange reichen. Die größten Uranreserven befinden sich in Australien, gefolgt von Kasachstan und Kanada. Es folgen Russland, Namibia und Südafrika. Die wichtigsten Uranförderländer sind Kasachstan, Namibia und Kanada. Sie sind für ungefähr ein Drittel der globalen Produktion verantwortlich. Kasachstan sorgte 2022 für knapp 22.000 Tonnen Uran, war damit auf Platz eins. Das Uran wird meist durch In situ Auslaugung gewonnen, aber es existieren auch Tagebau und Untertagebau-Minen. Uran als Beiprodukt bei der Förderung anderer Metalle ist selten. Da Uran ein gefragter Rohstoff ist und sein wird aufgrund vieler neuer Reaktoren, sollten auch Urangesellschaften im Blickpunkt stehen. IsoEnergy verfügt über Projekte im berühmten Athabasca-Becken in Saskatchewan. Besonders die Hurricane-Lagerstätte besticht durch sehr hohe Urangehalte. American Future Fuel befindet sich mit seinem Cebolleta Uranprojekt ebenfalls in einer hervorragenden Gegend, im Grants Mineral Belt in den USA.

