Startseite Neues vom global office-Schulprojekt in Namibia: Kochstelle mit überdachtem Essplatz eingeweiht Pressetext verfasst von Anke Westerveld am Di, 2024-02-06 18:00. Die 2021 auf Spendenbasis errichtete Grundschule erhält neben solarbetriebener Trinkwasserversorgung eigenen Küchenbereich Am Freitag, den 02. Februar 2024 wurde ein neuer Küchentrakt an der von global office, aye media marketing group und HÖFT-Bau gegründeten Schule in Otjirumbu eingeweiht. global office Gründer und Geschäftsführer Erik Krömer und seine Frau Tanja besuchten die Schule aus diesem Anlass auf dem Landweg und brachten die erste Ausstattung mit Lebensmitteln gleich mit. Die 2020 mit der Stiftung FLY&HELP (www.fly-and-help.de) begonnenen Projektmaßnahmen gehen damit in eine neue Phase. Denn neben der im Jahr 2022 installierten solarbetriebenen Wasserversorgung erhalten die rund 85 Grundschülerinnen und -schüler als weiteren Meilenstein nun einen eigenen Koch- und Essbereich für eine noch optimalere Versorgung. Diese Investition wurde nach intensiver Rücksprache mit allen Beteiligten vor Ort sorgfältig abgestimmt und durch die Stiftung FLY & HELP und ihren lokalen Kooperationspartner Projekt Kaokoland e.V. (https://kaokoland.de) auf professionelle Weise koordiniert. Die neue Schule gewinnt hierdurch bei Eltern, Kindern und Lehrpersonal weiter an Attraktivität und sichert Bildungschancen für nachfolgende Generationen in einer entlegenen Region, die stark vom Klimawandel betroffen ist. Bildtitel: Kochstelle mit überdachtem Essplatz an der Primarschule in Otjirumbu, Kaokoveld, Namibia

Bildrechte: Erik Krömer

Das Dorf Otjirumbu befindet sich geographisch in einem von zunehmender Trockenheit betroffenen, schwer zugänglichen Gebiet an der Grenze zu Angola. Für das namibische Bildungsministerium stellt es eine fast unlösbare Aufgabe dar, in solchen Gebieten aus eigener Kraft für ein flächendeckendes Bildungsangebot zu sorgen. Daher wird jede finanzielle Unterstützung von außen mit größter Dankbarkeit und Wertschätzung angenommen. Das Begrüßungsschild, welches die Kinder gemeinsam mit ihren Lehrern für den Empfang der global office-Delegation gestaltet hatten, bringt dies auf emotionale Weise zum Ausdruck. „Willkommen in Otjirumbu. Eure Unterstützung bedeutet die Welt für uns. Danke für Eure Spende.“ Mit der Schule, der angeschlossenen Trinkwasserversorgung und dem Bau der Küche verändern sich das tägliche Leben und die Zukunftsaussichten der Kinder und ihrer Familien in eine entscheidende, positive Richtung. Georgina Hipose, die seit Projektbeginn in Otjirumbu unterrichtet, beschreibt die deutlich messbaren Effekte: „Nach Inbetriebnahme des Brunnens verbesserte sich die Anwesenheit deutlich und der Unterricht kann heute jeden Tag wie geplant stattfinden, ohne dass durstige Schüler darum bitten, vorzeitig freizubekommen, um schneller an Trinkwasser zu kommen. Der Unterricht beginnt deutlich früher, da die Kinder vor dem Unterricht keine langen Strecken mehr laufen müssen, um sich mit Wasser zu versorgen. Ähnlich positive Ergebnisse erwarten wir von der verbesserten Nahrungszubereitung in unserer neuen Küche mit dem angeschlossenen Essplatz für die Kinder. Diese Erweiterung wird die Anziehungskraft unserer Schule, die schon heute ein richtiger Mittelpunkt für die ganze Gemeinde geworden ist, weiter steigern. Die Unterstützung aus Deutschland ist für uns so wertvoll, dass wir unsere Dankbarkeit und Freude nicht in Worte fassen können.“ Warum engagiert sich global office für Grundschulbildung? global office versteht hochwertige Bildung als existentiellen Beitrag für einen ganzheitlichen Entwicklungsansatz. Die Verbindung ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit gehört zu den wichtigsten Werten des Unternehmens. Das Schulbauprojekt im Schwellenland Namibia ist Teil des sozialen Engagements, das von der Geschäftsführung, den Gesellschaftern, Mitarbeitenden und kooperierenden Partnern persönlich finanziert und fortlaufend unterstützt wird. Erik Krömer, Gründer und Geschäftsführer von global office, spricht bei seinem Besuch vor Ort und die Einweihung der neuen Kochstelle: „Heute durfte ich gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft unsere Küche eröffnen und ich freue mich riesig, wie dieses Projekt über die einzelnen Phasen weiter entsteht und sich entwickelt. Vor drei Jahren haben wir diese Schule gebaut, letztes Jahr haben wir den Brunnen für die Wasserversorgung bohren lassen, der perfekt funktioniert - davon habe ich mich gerade überzeugt - und jetzt haben wir zusammen mit allen Kindern, dem Lehrpersonal, Eltern und Gemeinde diese wunderbare neue Küche eröffnet. So etwas geht nur gemeinschaftlich und ich freue mich, dass wir uns entschieden haben, dieses Projekt zusammen mit unserem Gesellschafter Martin Aye und dem Bauunternehmer Hermann Höft nachhaltig zu begleiten. Es ist eine starke Gemeinschaftsleistung aller global office-Kolleginnen und Kollegen, Freunde und dem ganzen global office-Netzwerk. Wir tun hier etwas richtig Gutes, weil Bildung der wichtigste Schlüssel für die Weiterentwicklung einer Region ist.“ Martin Aye, Geschäftsführer der aye media marketing group, ist Gesellschafter der global office GmbH und kennt Namibia sehr gut. Er engagiert sich mit diesem Projekt für die namibische Bildungsinfrastruktur, weil Namibia „ein faszinierendes Land voller positiver Chancen“ ist, nicht nur als Reiseziel, sondern auch als Markt für deutsche Unternehmen, die sich am Aufbau neuer Wertschöpfungsstrukturen und Arbeitsplätze beteiligen wollen. Bildungsangebote schaffen hierfür die notwendigen Voraussetzungen. „Erfahrung für die Zukunft – Fortschritt dank Kompetenz“ bilden das charakteristische Leitmotiv des Bauunternehmers Hermann Höft, der das Unternehmen inzwischen in vierter Generation führt. Er versteht seine Firma als wertebasiertes Familienunternehmen, das sich für Partnerschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung einsetzt – auch auf internationaler Ebene. Deshalb beteiligt er sich neben vielen regionalen Initiativen für Vereine, Familien in Not sowie Flüchtlinge mit großzügiger finanzieller Unterstützung auch an dem Schulbauprojekt in Otjirumbu. Erik Krömer: „Alles was wir hier anfassen und was wir hier realisieren, wird mit offenen Händen entgegengenommen und wie man hier in der Klasse sieht, liebevoll mit Leben erfüllt. Hier draußen findet gerade ein riesiges Dorffest statt, weil sich alle so freuen, dass wir mit dem Küchenbau einen weiteren Meilenstein geschafft haben. Es ist ein besonderes Erlebnis, mit rund 80 glücklichen Kindern, Eltern, Lehrern und Gemeindevertretern so ein Fest zu feiern. Wir haben mit den Maßnahmen Perspektiven für einen ganzen Ort geschaffen und darauf können wir unendlich stolz sein. Das funktioniert nur durch Spenden, durch persönlichen Einsatz und eine gute Koordination und Kommunikation.“ Martin Aye, global office Gesellschafter und Inhaber der aye media marketing group: „Wir freuen uns, weiterhin unterstützend einzugreifen zu können. Es ist vollkommen klar, dass Lernprozesse durch eine bessere Versorgung mit Lebensmitteln und durch eine angemessene Umgebung gefördert werden. Jede Investition ist wichtig und dringend. Wir freuen uns, dass die Schule mit so viel Begeisterung und Herzlichkeit im Sinne der Kinder geführt wird und sind fortlaufend in Kontakt. Ganz besonders dankbar sind wir für die detaillierten Berichte aus Otjirumbu, welche die genaue Verwendung unserer finanziellen Beiträge dokumentieren. Dies ist eine große Motivation für uns, auch in den kommenden Jahren weiterzumachen.“ Das Schulbauprojekt in Otjirumbu steht auch vier Jahre nach der ersten Idee in vorbildlicher Weise für eine nachhaltige Verbesserung der Lebens- und Bildungssituation in Namibia. Die Partner von global office, Martin Aye, Hermann Höft sowie deren eigene Mitarbeitende und über 60 global office Franchisenehmer fördern und begleiten dieses Hilfsprojekt seit der ersten Stunde. Die Schule übernimmt die Funktion einer Vorschule bis zur dritten Klasse, in der bis zu 85 Kinder von 3 Lehrkräften unterrichtet werden können. Weitere Vorhaben, wie z.B. der Bau von Sanitäreinrichtungen, Lehrerunterkünften und leistungsfähigeren Solaranlagen zur Stromversorgung sind in den kommenden Jahren geplant und erfordern entsprechende Investitionen.

Spenden: Stiftung FLY & HELP

Westerwald Bank eG

IBAN: DE94 5739 1800 000 0055 50

BIC: GENODES51WW1

Kennwort: GLOBAL OFFICE-SCHULE Projektchronik: Oktober 2020: gemeinsame Entscheidung für die Zusammenarbeit mit FLY&HELP und Auswahl des Projektstandortes

Dezember 2020: Baubeginn

Mai 2021: Fertigstellung dreier Klassenräume und Unterrichtsbeginn

Dezember 2021: persönlicher Besuch durch eine erste Delegation mit offizieller Einweihung

Mai 2022: neue Trinkwasserversorgung durch solarbetriebene Pumpe

November 2023: Planung und Baubeginn einer Kochstelle mit überdachtem Essplatz

Februar 2024: Fest anlässlich der Einweihung mit global office-Delegation vor Ort global office bietet seit 2008 professionelle Telefon-Dienstleistungen in Deutschland sowie Österreich an und ist damit ein wichtiger Partner für große und mittelständische Unternehmen. Expansion und Weiterentwicklungen in neue Wirtschaftssektoren hat global office zu einem leistungsfähigen, unternehmerisch denkenden Wirtschaftspartner werden lassen. Aktuell betreut global office mit seiner Telefon-Dienstleistung öffentliche Auftraggeber und namhafte Unternehmen.

In diesem gesamten unternehmerischen Erfolgskurs ist es beispielhaft, welch hohes soziales Engagement das Unternehmen global office über den Kontinent hinaus realisiert.

Hauptsitz ist Montabaur, rund 60 Franchise-Niederlassungen bieten in Deutschland hohe Kundennähe. global office ist in Deutschland, Österreich und Namibia vertreten. Geschäftsführer ist Erik Krömer. www.global-office.de PRESSEKONTAKT

global office GmbH

Werkstr. 11, D-56410 Montabaur presse@global-office.de

+49 2602 95004-0

www.global-office.de IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Anke Westerveld anke.westerveld@global-office.de

+49 2602 95004-193 Anhang Größe IMG-20240202-WA0008.jpg 438.49 KB IMG-20240202-WA0009.jpg 341.34 KB IMG-20240202-WA0006.jpg 368.71 KB IMG-20240203-WA0004.jpg 529.98 KB IMG-20240202-WA0012.jpg 288.11 KB Über Anke Westerveld Komplettes Benutzerprofil betrachten