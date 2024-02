Startseite „Wird der Bürger unbequem, punziere ihn als rechtsextrem!“ Pressetext verfasst von fotovymy am Di, 2024-01-30 21:39. Rekordteuerung, illegale Masseneinwanderung und andere drängende Sorgen der Menschen – nichts davon geht Schwarz-Grün in der Nationalratssitzung morgen an. Kein einziger Punkt aus Nehammers „Plan“ wird umgesetzt. Im Klartext: Alles nur Show! Nur die FPÖ setzt sich wieder mit voller Kraft für die Österreicher ein – von der Abschaffung der ORF-„Zwangssteuer“ bis hin zu einem Neuwahlantrag und vielem mehr. Alle Infos dazu gibt es hier. Rekordteuerung, „neue Völkerwanderung“, Souveränitäts- und Neutralitätsverrat: ÖVP, Grüne, SPÖ und NEOS – die Einheitspartei – hat die Probleme, unter denen unsere Bevölkerung leidet, verursacht. Als einzige politische Kraft steht die FPÖ an der Seite der Bürger und bietet mit einem Volkskanzler Herbert Kickl die echte rot-weiß-rote Alternative. Der steigende Zuspruch der Bevölkerung dafür passt der Einheitspartei, den Eliten und ihren Helfern in den Mainstream-Medien, allen voran im ORF, gar nicht. Und weil ihnen die Argumente fehlen, greifen sie zu altbekannten Methoden, die sie schon bei Jörg Haider und HC Strache angewendet haben. Frei nach dem Motto: „Wird der Bürger unbequem, punziere ihn als rechtsextrem!“ FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl zeigt in einem aktuellen Video die Methoden auf, mit denen das System freiheits- und heimatliebende Menschen sowie Politiker mundtot machen will: Video:

https://www.youtube.com/shorts/bVE1NEMfH0Y Quelle und Foto: FPÖ Anhang Größe kickl you tube.jpg 318.27 KB Über fotovymy Vorname

Walter Nachname

Vymyslicky Adresse

Bahnstrasse

11/6/25 Homepage

http://vymy.at Branche

https://pressemitteilung.ws/user/751938/edit/Information, UNCAV – United Nations Correspondents Association Vienna Komplettes Benutzerprofil betrachten