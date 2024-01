Startseite "Mit einem online Business ein Start-up gründen", ein muss für jeden Gründer!!! Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-01-25 16:56. Reduzieren Sie den Gründungs-Stress und erhöhen Sie ihre Erfolgs-Chancen mit einem Gründer-System-Coaching. E-Book-Ratgeber "Mit einem online Business ein Start-up gründen" von Valentino Bonsant Neuer E-Book-Ratgeber "Mit einem online Business ein Start-up gründen" von Valentino Bonsanto - Ihre Schritt-für-Schritt Anleitung für einen erfolgreichen Start-up-Unternehmertum

Rottenburg, 25.01.2024, in einer Zeit, in der die Unternehmensgründung sowohl persönliches als auch unternehmerisches Wachstum verspricht, stellt der renommierte Unternehmens- und Gründungsberater Valentino Bonsanto seinen neuen Ratgeber vor: "Mit einem online Business ein Start-up gründen". Dieses bahnbrechende Werk, das Ende Januar 2024 als E-Book veröffentlicht wird, bietet eine klare und praxiserprobte Anleitung für all jene, die mit einer Geschäftsidee spielen, aber Schwierigkeiten bei der strukturierten Umsetzung haben.

Der Ratgeber ist vom Veröffentlichungsdatum bis zum 2. Februar 2024 kostenlos als Download verfügbar und bietet einen unverzichtbaren Leitfaden für angehende Unternehmerinnen und Unternehmer, sowohl für diejenigen, die sich bereits in der Selbstständigkeit befinden als auch für Neulinge auf diesem Gebiet.

"Der Schlüssel zum erfolgreichen Unternehmertum liegt nicht nur in der Idee, sondern vor allem in der strukturierten Umsetzung", erklärt Valentino Bonsanto, Autor und langjähriger Experte auf dem Gebiet der Unternehmensgründung. "Mit meinem einzigartigen Konzept möchte ich den Lesern eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bieten, die sich von herkömmlichen Beratungsstellen abhebt und ihnen hilft, ihre unternehmerischen Träume mit fundierter Expertise und persönlicher Begleitung zu verwirklichen."

Der Ratgeber führt die Leser durch verschiedene Schritte, darunter die Entwicklung eines Geschäftsmodells, Konkurrenz- und SWOT-Analysen, die Ausarbeitung eines USP, die Positionierung auf dem Markt, Preispolitik, Zielgruppenerfassung, Marktanalyse und vieles mehr. Dieser Prozess bildet die Grundlage für die individuelle Businessplanung und eine überzeugende Unternehmensstrategie.

Darüber hinaus bietet Valentino Bonsanto klare Anleitungen zur Auswahl der geeigneten Gesellschaftsform, Corporate Identity und Design, Einrichtung eines Onlineshops, Domain- und Urheberrechtsfragen sowie zur Entwicklung eines effektiven Onlinemarketing-Mix.

"Mit einem online Business ein Start-up gründen" ist nicht nur ein Ratgeber, sondern ein persönlicher Begleiter auf dem Weg zu einer erfolgreichen Unternehmensgründung. Valentino Bonsanto vermittelt nicht nur Wissen, sondern bietet eine umfassende Lösung, die Schritt für Schritt zu einem unternehmerischen Ziel führt.

Über den Autor:

Valentino Bonsanto ist Unternehmer, Gründungsberater und Coach mit Profil. Mit über 20 Jahren internationaler Erfahrung in der Beratung von Start-ups und der Unternehmensgründung ist er ein Experte auf seinem Gebiet und verfügt über fundierte Kenntnisse, um angehenden Unternehmerinnen und Unternehmern zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.

"Mit einem online Business ein Start-up gründen" ist das Ergebnis seiner langjährigen Erfahrung und seines ehrlichen Anliegens, angehende Unternehmerinnen und Unternehmer auf ihrem Weg zu unterstützen und ihnen eine praxiserprobte Lösung anzubieten.

