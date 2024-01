Startseite Nie wieder satt dank Industrienahrung – Wie moderne Ernährung unseren Körper zerstört | Dantse Dantse Pressetext verfasst von indayi am Mi, 2024-01-24 11:56. Spruch des Tages: “Da die moderne Industrienahrung unsere Sinnesfunktionen durch diverse E-Stoffe betäubt, verfälscht und uns abhängig macht, isst der moderne Mensch viel mehr, als er wirklich

braucht, denn seine Sättigungsgrenze wird fremdbestimmt und ist erhöht.” aus “Das Essens-Drama und das Ende des Übergewichts” von Dantse Dantse In den letzten hundert Jahren hat sich das Phänomen des Übergewichts drastisch verändert. Früher war Übergewicht in der Tierwelt und beim Menschen weitgehend unbekannt, während es heute zu einer weit verbreiteten gesundheitlichen Herausforderung geworden ist.

Lies den ganzen Beitrag hier: https://indayi.de/nie-wieder-satt-dank-industrienahrung-wie-moderne-erna... Warum haben Menschen Übergewicht? Die einfache Antwort lautet: Unsere Ernährung. Menschen nehmen an Gewicht zu, wenn sie mehr Kalorien aus ungesunden Quellen (fett-, zucker-, kohlenhydrathaltige Lebensmittel) aufnehmen als ihr Körper verbrennen kann. Diese überschüssige Energie wird in Form von Fett an verschiedenen Körperstellen gespeichert. Es ist wichtig zu betonen, dass es nicht nur um die Menge an Essen geht, sondern auch um die Qualität der Kalorien. Lebensmittel von unterschiedlicher Qualität beeinflussen den Körper auf unterschiedliche Weise. Zum Beispiel benötigt der Körper mehr Energie, um Kalorien aus Milchprodukten zu verbrennen als solche aus frischem Gemüse. Die Rolle der Evolution des Übergewichts und “Zivilisationsernährung” Die Evolution und Einführung der sogenannten “Zivilisationsernährung” spielten eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Übergewicht. Im Gegensatz zu Ureinwohnern, die sich von frischen, pflanzlichen Lebensmitteln, Fischerei und Jagd ernähren, haben moderne Gesellschaften Nahrungsmittel wie Cola, Pommes und Chips etabliert. Dieser Wandel in der Ernährung hat dazu geführt, dass Übergewicht zu einem weitverbreiteten Problem geworden ist. Mangelnde Bewegung als ein weiterer Faktor Ein bedeutender Faktor für die Zunahme von Übergewicht ist auch die mangelnde Bewegung und der generelle Mangel an körperlicher Aktivität. Weniger Bewegung führt zu einem geringeren Energieverbrauch, was wiederum zu einer Fettansammlung im Körper führt. Reduzierte körperliche Aktivität beeinflusst zudem Hormone und den Insulinspiegel negativ, was den Appetit steigern kann. Abnehmen sollte nicht nur auf den Gewichtsverlust abzielen, sondern auch auf Fettreduktion und Erhalt von Muskelmasse. Daher ist neben einer ausgewogenen Ernährung auch regelmäßige körperliche Betätigung entscheidend für den Gewichtsverlust. “Skinny Fat” – Die Herausforderung von schlankem Fett beim Abnehmen Das Phänomen des “skinny fat” oder schlank-fett stellt eine interessante Entwicklung in der Gesellschaft dar, bei der Menschen trotz eines schlanken äußeren Erscheinungsbilds einen hohen Körperfettanteil aufweisen. Dies betrifft sowohl Männer als auch Frauen und ist nicht nur auf Übergewichtige beschränkt, sondern auch bei schlanken Menschen zu beobachten. Die Ursachen dafür gehen über den reinen Kalorienverbrauch hinaus. Ursachen von “skinny fat” könnten Crash-Diäten und Kalorienreduktion, stundenlanges Kardio-Training ohne Krafttraining oder schlechte Ernährung sein.

Die Rolle von Kalorien und ihre Qualität: Nicht nur die Anzahl der Kalorien, sondern auch ihre Qualität sind entscheidend. Das Kalorienzählen kann kontraproduktiv sein, da es Druck und Frust erzeugt. Vielmehr sollte darauf hingewiesen werden, dass die Art der Kalorien, die aus gesunden Lebensmitteln stammen, und der Energieverbrauch des Körpers wichtiger sind. Kalorien aus verschiedenen Quellen können unterschiedliche Auswirkungen haben. Beispiele aus Kamerun zeigen, dass Menschen, die viele pflanzliche Öle zu sich nehmen, muskulöser und schlanker sein können, selbst bei höherer Kalorienaufnahme. Neugierig geworden? Starte heute deine Reise zu einem gesunden und starken Körper! Kaufe das Buch hier: https://indayi.de/product/das-essens-drama-und-das-ende-des-ubergewichts... oder bei Amazon: https://www.amazon.de/ESSENS-DRAMA-ENDE-%C3%9CBERGEWICHTS-Trainingsbuch-... Kontaktdaten:

