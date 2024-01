Startseite OfG / Online-Schule für Gestaltung zum neunten Mal in Folge als „Exzellenter Anbieter“ ausgezeichnet Pressetext verfasst von AudioMos am Fr, 2024-01-19 16:37. Oops – they did it again! Zum neunten Mal in Folge haben die Kursteilnehmer der renommierten Online-Schule für Gestaltung (OfG) Bestnoten verteilt und so dafür gesorgt, dass die OfG vom Weiterbildungsportal „Fernstudium Direkt“ wieder das Qualitätssiegel „Exzellenter Anbieter“ erhalten hat – und erneut in die „Top-5“ gewählt wurde. Lippstadt, 19.01.2024 – Jedes Jahr im Januar veröffentlicht das Weiterbildungsportal „Fernstudium Direkt“ – dem weit über einhundert Anbieter mit ihren fast eintausend Fernstudiengängen angeschlossen sind – die Namen der Fernschulen, die das begehrte Qualitätssiegel „Exzellenter Anbieter“ und „Sehr Guter Anbieter“ erhalten haben. Grundlage dafür sind die im Vorjahr gesammelten Benotungen der Kursteilnehmer und Absolventen. Dabei wurde die Online-Schule für Gestaltung zum inzwischen neunten Mal in Folge mit einem Score von 4,9 von 5,0 möglichen als „Exzellenter Anbieter“ ausgezeichnet. Und da es das Weiterbildungsportal mit seinen Benotungen ganz genau nimmt, durfte sich die OfG über eine weitere Verbesserung ihres Notenschnitts freuen, nämlich von 4,921 im Vorjahr auf jetzt 4,935. Genauso akribisch wird vom - von der Stiftung Warentest mit „Gut“ bewerteten - Portal auch überprüft, ob die Bewertungen auch tatsächlich von den Studierenden und Absolventen der Institute stammen. Damit sind Fake-Bewertungen, wie sie zum Beispiel auf vielen Verkaufs- und Reiseplattformen inzwischen die Regel sind, ausgeschlossen. Bewertet wurden von den Absolventen und Kursteilnehmern der OfG die Aspekte „Unterricht & Konzept“, „Inhalt & Materialien“ sowie „Betreuung & Organisation“ – und das fast durchweg mit der Höchstpunktzahl von fünf Sternen. „Mega für die Praxis“, heißt es da zum Beispiel, oder „Aktuelles Studienmaterial, super-nette Dozenten, ein wunderbarer Workflow und zu jeder Zeit Hilfe und professionelle Analysen“. Für OfG-Gründer und Geschäftsführer Patrik Sneyd aber kein Grund, sich entspannt zurückzulehnen: „Die neuerlichen guten Bewertungen sind für uns ein Ansporn, dieses Ergebnis auch im nächsten Jahr wieder zu toppen!“ Die Online-Schule für Gestaltung, die - zusammen mit der Audiocation Audio Akademie und der Skytale Akademie für IT-Sicherheit - zur Audiocation GmbH gehört, bietet seit 2010 in mittlerweile 15 staatlich zugelassenen Kursen unter anderem Weiterbildungen für Grafikdesign, Webdesign, Motiondesign, Fotografie, 3D-Design, Adobe Software, Printdesign, Produktdesign und Modedesign an. Eine Übersicht über das Kursprogramm der OfG finden Sie unter https://ofg-studium.de/online-kurse/ Weitere Infos:

https://www.fernstudium-direkt.de/ofg

https://www.fernstudium-direkt.de/siegel-bewertungen/siegel-2024/fernsch... Über die OfG

2010 gegründet, gehört die OfG / Online-Schule für Gestaltung schon längst zu den renommiertesten unabhängigen E-Learning-Ausbildungsinstituten der Design- und Kreativbranche. Die staatlich zugelassenen und mehrfach ausgezeichneten Onlinekurse eröffnen neue berufliche Perspektiven und Karrieremöglichkeiten: Viele OfG-Absolventinnen arbeiten heute weltweit in der Wirtschaft und Industrie, in Werbeagenturen, Verlagen oder selbstständig in eigenen Design-Studios. Zahlreiche marktführende Unternehmen wie SAP, BMW, Hugo Boss, Red Bull, aber auch das Ministère de l‘ Éducation Luxemburg, öffentliche Einrichtungen, Versicherungen und Behörden sowie zahlreiche Privatteilnehmer aus der ganzen Welt gehören zu ihren erfolgreichen Kunden. In drei bis zwölfmonatigen Kursen können Einsteiger ihre Fähigkeiten verbessern, aber auch fortgeschrittene Medienschaffende örtlich unabhängig und berufsbegleitend zusätzliche Qualifikationen im Bereich der Medienproduktion erwerben. Die mehrfach ausgezeichnete OfG (unter anderem 9x mit dem „Top Fernschule Award“ und 9x mit der Prämierung „Exzellenter Anbieter“) ist ein Fachbereich der Audiocation GmbH, die als Ausbildungsinstitut in Deutschland offiziell registriert und nach der internationalen DIN ISO 9001:2015 und der AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungs-verordnung Arbeitsförderung) zertifiziert ist. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert alle OfG-Kurse mit einem Bildungsgutschein. Weitere Infos auf https://ofg-studium.de/ PresseKontakt / Agentur:

Matthias Steinwachs

+ 49 (0) 2941 66096-10

steinwachs(at)ofg-studium.de

Online-Schule für Gestaltung (OfG)

Lippertor 2

D-59555 Lippstadt Anhang Größe Siegel Sehr Empfehlenswert 4,9 1000x1000.jpg 90.75 KB Über AudioMos Komplettes Benutzerprofil betrachten