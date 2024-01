Startseite Schlaf dich schlank – mit dem 100% zuckerfreien Fettverbrenner-Saft DIngKu-C! | Dantse Dantse Pressetext verfasst von indayi am Fr, 2024-01-19 11:25. Bist Du auch mit den typischen Neujahrsvorsätzen in 2024 gestartet? Gesünder essen, mehr Sport machen und abnehmen steht bei vielen am Anfang des Jahres auf der To-Do Liste. Nach ein paar Wochen oder Monaten verschwindet schnell die Motivation, denn aufwendige Rezepte und anstrengende Trainingspläne sind langfristig schwer einzuhalten.

Wir präsentieren Dir eine einfache und schnelle Lösung: Das innovative Power-Getränk DIngKu-C! Seine 100% natürlichen Inhaltstoffen werden Dein Fett zum Schmelzen bringen und das ganz entspannt im Schlaf! Ganz ohne mühsame Sporteinheiten, dafür mit viel Genuss! Abnehmen im Schlaf – wie geht das?

Auch im Schlaf verbraucht der Körper Kalorien – das trifft auf jeden Menschen zu! Generell wird gesagt, dass man etwa 0,9 Kilokalorien pro Kilo pro Stunde verbrennt. Eine 70 Kilo schwere Person verbrennt in 8 Stunden also ungefähr 500 Kalorien.

Wir zeigen Dir wie Du das noch steigern kannst: Zuerst ist es wichtig, genug zu schlafen, denn Forscher haben herausgefunden, dass mehr Schlaf den Appetit bremst. Das bedeutet, wenn du genug geschlafen hast (ca. 8,5 Stunden) nimmst Du am nächsten Tag weniger Kalorien zu Dir. Dies wirkt sich langfristig auf Dein Körpergewicht aus! Zusätzlich unterstützt DIngKu-C Deinen Körper dabei Fett zu verbrennen, um noch mehr Gewicht beim Schlafen zu verlieren.

Abnehmen im Schlaf mit DIngKu-C: Die natürlichen Inhaltstoffe Ingwer, Kurkuma, Zitrone und Apfelessig sorgen nicht nur für einen leckeren Geschmack, sondern wirken sich positiv auf Deinen Körper aus. Die kraftvollen Eigenschaften von Ingwer und Kurkuma sind seit langem für ihre entzündungshemmenden und stoffwechselanregenden Wirkungen bekannt. Auch Zitrone und Apfelessig tragen dazu bei, dass Dein Köroer gesünder wird. Sie regen die Verdauung an und sorgen dafür, dass Dein Körper Nährstoffe besser aufnehmen kann. DIngKu-C kombiniert diese natürlichen Inhaltsstoffe, um nicht nur beim Abnehmen zu helfen, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Ein einfacher Teil Deiner Abendroutine:

Die Integration von DIngKu-C in deine abendliche Routine ist unkompliziert. Einfach vor dem Schlafengehen 250 ml DIngKu-C genießen und den Rest der Arbeit dem Körper überlassen. So wird die Gewichtsreduktion zu einem natürlichen und mühelosen Prozess. Du wirst staunen wie schnell die Pfunde purzeln! Du solltest nach der Einnahme vom Powersaft jedoch keine andere Nahrung mehr zu Dir nehmen, um den besten Effekt zu erzielen.

Langfristige Wirkung: Anders als kurzfristige Diäten, bei denen Du danach direkt wieder aufgehst wie ein Hefekuchen, setzt DIngKu-C auf langfristige Ergebnisse. Durch die regelmäßige Einnahme verlierst Du nicht nur Gewicht, sondern hälst auch Deine neue gwonnene Form! DIngKu-C stafft Deine Beine, lässt Deinen Bauch verschwinden und macht Deinen Po knackig!

Erfolgsgeschichten: Viele Anwender von DIngKu-C berichten von positiven Veränderungen in ihrem Körper und ihrer Lebensqualität. Teile auch du deine Erfolgsgeschichte und werde Teil der wachsenden Community, die auf natürliche Weise ihre Gesundheitsziele erreicht.

Neugierig geworden? Starte jetzt mit Deiner Transformation ganz entspannt im Schlaf! Über den Erfinder von DIngKu-C

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren. Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente. Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: Von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung, Erotik, Liebe, Erziehung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder– und Jugendbüchern. Mehr über den Verlag entdecken!

