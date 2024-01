Startseite Perle Systems wird zum M2M-Netzwerkausrüster des Jahres gekürt Pressetext verfasst von Perle Systems am Mi, 2024-01-17 18:24. Perle Systems wird zum M2M-Netzwerkausrüster des Jahres gekürt

Perle-Produkte bilden die entscheidende Brücke zwischen isolierten IoT-Geräten und einem Datenverarbeitungszentrum im Unternehmensnetzwerk. Bremen, DE. 17Januar 2024 : Perle Systems, ein globaler Hersteller von Hardware für die sichere Vernetzung von Geräten, wurde bei den 2024 IoT Breakthrough Awards mit dem Preis „M2M Network Equipment Company of the Year“ ausgezeichnet. Diese Preise würdigen herausragende Leistungen und sind Anerkennung für die Innovation, Kreativität, harte Arbeit und den Erfolg von IoT-Unternehmen und -Technologien weltweit. „Die Auszeichnung von Perle Systems als 'M2M Network Equipment Company of the Year' bei den 2024 IoT Breakthrough Awards belegt sein herausragendes Engagement für Innovation und Exzellenz in der IoT-Branche“, sagte Steve Johansson, Managing Director von IoT Breakthrough. „Die Produkte von Perle spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, eine Brücke zwischen isolierten IoT-Geräten und Datenverarbeitungszentren in Unternehmensnetzwerken zu schlagen und das ungenutzte Potenzial der industriellen Datenerfassung zu erschließen. Wir gratulieren dem gesamten Team von Perle herzlich zu ihrem wohlverdienten IoT Breakthrough Award.“ Die Industrielandschaft ist voll von Milliarden ungenutzter Datenpunkte, die in sensorbestückten Maschinen, ferngesteuerten Anlagen und veralteter Infrastruktur versteckt sind. Die Daten sind eine wahre Fundgrube an Informationen, die für Effizienzsteigerungen, Kostensenkungen und Betriebsoptimierungen genutzt werden können. Der Anschluss dieser Geräte an robuste, zweckbestimmte Netzwerke ist der entscheidende erste Schritt der industriellen Datenerfassung. John Feeney, COO bei Perle Systems, sagt: „Als seit Mitte der 1970er Jahre agierender Hersteller bietet Perle Systems die notwendige Konnektivitäts-Hardware in Form einer umfassenden Suite von industriellen Mobilfunkroutern, Ethernet-Switches, LWL-Medienkonvertern und seriellen Device Servern, damit Kunden über verschiedene Netzwerkinfrastrukturen hinweg sichere und zuverlässige IoT- und M2M-Gerätekonnektivität schaffen können.“ Die Produkte von Perle ermöglichen Unternehmensnetzwerken den Zugriff auf und die Verarbeitung von kritischen Daten, die in isolierten Geräten gespeichert sind. Mobilfunkrouter erweitern die Internetreichweite bis in Remote-Einrichtungen und Außenstellen. LWL-Medienkonverter hauchen bestehenden Kupferkabeln neues Leben ein, indem sie eine nahtlose Integration mit modernen Glasfaser-Backbones ermöglichen. Industrielle Ethernet-Switches, die für raue Umgebungen und hohe Datenlasten ausgelegt sind, sorgen für einen zuverlässigen Datentransport in Fabrikhallen und Produktionslinien. Und serielle Device Server agieren als Dolmetscher, die die seriellen Daten von kritischen Geräten in verdauliche Ethernet-Datenströme für moderne Analyseplattformen übersetzen. Durch die Freisetzung der Leistungsfähigkeit industrieller IoT-Daten können Fabriken die Datenströme von Temperatursensoren und Schwingungsmessern nutzen, um eine vorausschauende Wartung zu implementieren und kostspielige Ausfälle zu vermeiden. Energienetze können durch die Überwachung der Echtzeit-Verbrauchsdaten von intelligenten Zählern zu weniger Verschwendung und Kosten beitragen. Unternehmen können die Transparenz der Lieferkette verbessern, indem sie den Standort und den Zustand von Rohstoffen und Fertigwaren verfolgen und so die Zusammenarbeit und Logistik verbessern. Indem wir uns die Macht der vernetzten Daten zunutze machen, schreiben wir die Geschichte des IoT neu. Es handelt sich hierbei um eine strategische Investition in betriebliche Exzellenz sowie um eine Kostensenkung und einen Wettbewerbsvorteil. Mit der richtigen Netzwerkinfrastruktur können Unternehmen das verborgene Potenzial ihrer Daten ausschöpfen und daraus Erkenntnisse gewinnen, die zu besseren Entscheidungen und optimierten Abläufen beitragen. Mit seiner breiten Palette an robusten Produkten, die für den industriellen Einsatz konzipiert sind, ist Perle Systems ein führender Anbieter für IoT- und M2M-Netzwerkausrüstungen. Es bietet sichere, zuverlässige, zertifizierte Hardware mit allen fortschrittlichen Funktionen, die Netzwerkmanager benötigen. Über IoT Breakthrough

Die IoT Breakthrough Awards sind Teil der Tech Breakthrough, einer führenden Plattform für Marktinformationen und Anerkennung im Bereich globale technologische Innovationen und Leadership. Das Programm widmet sich der Auszeichnung herausragender IoT-Technologien, -Services, -Firmen und -Produkte. Das Programm der IoT Breakthrough Awards bietet ein Forum für die öffentliche Anerkennung der Leistungen von IoT-Unternehmen und -Produkten in Kategorien wie Connected Home und Home Automation, Connected Car, Industrial IoT (IIoT), Smart City, Consumer IoT und mehr. Über Perle Systems

Perle Systems wurde 1976 gegründet und entwickelt und fertigt hochzuverlässige?Devicevernetzungs-, Medienkonvertierungs- und IoT-Konnektivitätshardware (Internet of Things). Mit einer umfassenden Palette von Lösungen eignen sich Perle-Produkte ideal für Unternehmen, die Netzwerkkonnektivität über mehrere Standorte hinweg herstellen, wichtige und vertrauliche Informationen sicher übertragen oder vernetzte Geräte und Appliances fernüberwachen und?verwalten?müssen. Perle hat Niederlassungen in 9 Ländern und verkauft seine Produkte über einen weltweit etablierten Distributor, Systemintegrator und Reseller-Kanal.??? ### Über Perle Systems Komplettes Benutzerprofil betrachten