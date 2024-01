Startseite VINCI Energies übernimmt die GSA GmbH Pressetext verfasst von PSMW_Frankfurt am Mi, 2024-01-10 18:13. VINCI Energies hat am 10. Januar die GSA GmbH mit Sitz im bayerischen Nüdlingen übernommen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1990 gegründet und zählt zu den zertifizierten Anbietern im Bereich von Alarmierungs- und Sicherheitssystemen. Als VdS-anerkannter Errichter für Brandmeldesysteme ist die GSA auch stark in Wartung und Service dieser Anlagen tätig. Die GSA wird in die Fire Protection Solutions Group integriert, die Teil des Building-Solutions-Netzwerks von VINCI Energies ist. Die Unternehmen des Netzwerks erbringen Leistungen in den Bereichen Design & Build, technische Instandhaltung sowie Gebäudemanagement und decken somit den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes ab. Die Unternehmen der Fire Protection Solutions Group sind Teil dieses Netzwerks und zählen in Deutschland und angrenzenden Ländern in Europa zu den Marktführern auf dem Gebiet der Löschanlagen. Mit der GSA verstärkt die Brandschutzgruppe ihre Präsenz in Deutschland im Bereich der Brandmeldesysteme. Das Unternehmen aus Nüdlingen zählt 27 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 3,5 Mio. €. „Durch die Integration der GSA in unsere Gruppe können wir ein weiteres Marktsegment bedienen“, so Stefan Falk, Geschäftsführer der Fire Protection Solutions sowie der VINCI Energies Building Solutions in Deutschland. „Neben unserer Expertise im Sprinklerbereich sind wir in der Lage, unseren Kunden nun auch Brandmeldesysteme anzubieten.“ „Wir freuen uns, nun Teil eines großen und erfahrenden Netzwerks zu werden und das Leistungsspektrum besonders im Rhein-Main-Gebiet und in Franken zu ergänzen“, sagt Reiner Wehner, Geschäftsführer der GSA GmbH. Über VINCI Energies

In einer Welt im Wandel beschleunigt VINCI Energies die ökologische Wende durch die konkrete Mitgestaltung zweier tiefgreifender Transformationen: Digitalisierung und Energiewende. Als marktnaher Integrator maßgeschneiderter, technikübergreifender Lösungen unterstützen wir unsere Kund:innen bei der Implementierung von Technologien, die der Gesellschaft Nutzen bringen und die Umwelt schonen – von der Planung über Realisierung und Betrieb bis hin zur Instandhaltung. Mit unseren mehr als 1.900 regional verankerten, agilen und innovativen Business Units sorgen wir jeden Tag für mehr Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit in den Infrastrukturen, Gebäuden und Prozessen unserer Kunden.

2022: 16,75 Milliarden Euros Umsatz // 90.000 Mitarbeitende // 1.900 Business Units // 57 Länder

