Startseite Neue Geschäftsführer bei Pollmann & Renken Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-01-04 13:19. Seit dem ersten Januar 2024 folgen Silke Held und Gerd Bitterling beim Auricher Spezialisten für Fenster, Haustüren und Wintergärten auf den bisherigen Geschäftsführer Meenke Pollmann. Silke Held und Gerd Bitterling sind ab sofort alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer der Pollmann & Renken GmbH. Silke Held ist seit elf Jahren im Unternehmen tätig und zuletzt als Prokuristin für die Bereiche Personal und Finanzen bei Pollmann & Renken verantwortlich. Ihre bisherigen beruflichen Stationen vor dem Eintritt bei Pollmann & Renken führten sie nach einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium über Lehrtätigkeiten an Hochschulen und die Unternehmensberatung in die Finanz- und IT Branche. Gerd Bitterling startete 2002 als Auszubildender zum Industriekaufmann bei Pollmann & Renken. Er begann mit Positionen in der Arbeitsvorbereitung und im Vertriebsinnen- und -außendienst. Parallel absolvierte er ein berufsbegleitendes Studium zum Diplomkaufmann. Ab 2007 übernahm er den Aufbau und die Leitung des Standorts Oldenburg und seit 2016 verantwortete er als Prokurist die Bereiche Vertrieb und Marketing. Silke Held und Gerd Bitterling folgen auf den bisherigen langjährigen Geschäftsführer Meenke Pollmann, der dem Unternehmen als Gesellschafter weiterhin beratend zur Seite steht. Pollmann & Renken ist seit mehr als 60 Jahren Spezialist für Fenster, Haustüren, Wintergärten, Sommergärten und Terrassenüberdachungen im nördlichen Weser-Ems-Gebiet. Über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Kunden mit hochwertiger Beratung und Qualitätsprodukten bei Neubauten und Modernisierungen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Pollmann & Renken

email : moin@pollmann-renken.de Im Jahr 1957 gründeten Johann Renken und Heinrich Pollmann das Unternehmen in Aurich. Bereits 1965 führten sie das Kunststofffenster in Ostfriesland ein.

Damit ist Pollmann & Renken seit mehr als 60 Jahren Spezialist für Fenster, Haustüren, Wintergärten, Sommergärten und Terrassenüberdachungen im nördlichen Weser-Ems-Gebiet. Über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Kunden mit hochwertiger Beratung und Qualitätsprodukten bei Neubauten und Modernisierungen.

