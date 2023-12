Startseite k3 mapa GmbH: Frohe Weihnachten und ein Gutes, Neues Jahr 2024. Pressetext verfasst von k3 mapa am Di, 2023-12-26 12:45. Wiesbaden, 24. Dezember 2023. Die k3 mapa GmbH und die tks-operational excellence wünschen allen Kunden und Geschäftspartnern ein Frohes und Gesegnetes Weihnachtsfest und ein Gutes, Neues Jahr 2024.

Die k3 mapa GmbH blickt zurück auf ein sehr turbulentes Geschäftsjahr 2023 mit ausgeprägten Höhen und Tiefen und einer Ausweitung der Geschäftstätigkeit, die als Anfangsinvestition zu einer Belastung für das Geschäftsergebnis 2023 geführt hat. Die k3 mapa GmbH fühlt sich durch die Neuausrichtung optimal auf die sich ausweitende Wirtschaftskrise vorbereitet. Langfristig sollte sich somit die Erweiterung im Geschäftsergebnis auszahlen. Auch unsere Kunden und Geschäftspartner können von der Neuausrichtung profitieren.

Ab dem 3. Januar 2024 sind wir wieder erreichbar. Die k3 mapa GmbH ist eine Managementberatung mit starkem Umsetzungsfokus. Alle k3-Berater besitzen mindestens 15 Jahre internationale Erfahrung in der Managementberatung und / oder in weltweit tätigen Konzernen / Mittelstand. k3 besitzt Expertise in den Kernfunktionen der Wertschöpfungskette. Basierend auf diesen Kompetenzfeldern bietet k3 seinen Kunden Unterstützung in drei Themenbereichen an: Strategie, Effizienz- und Restrukturierungsprogramme und Operational Excellence. Weitere Informationen: www.k3-mapa.com oder direkt über info@k3-mapa.com