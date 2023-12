Startseite SNP Weihnachtsspenden: Mehr als 40.000 Euro für gute Zwecke weltweit Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2023-12-21 15:21. -- SNP-Charity-Weihnachtsauktion in Heidelberg sammelt Spenden für drei lokale soziale Einrichtungen; weitere Aktionen in weiteren Regionen -- Die globale Weihnachtsspende von SNP geht in diesem Jahr an UN Women -- Kontinuierliche Weiterführung des CSR-Engagements durch Mitarbeitende und Unternehmensleitung Heidelberg, 21. Dezember 2023 -- SNP Schneider-Neureither & Partner SE, führender Anbieter von Software für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, setzt im Dezember einen starken Fokus auf soziales Engagement und unterstützt unter anderem drei soziale Einrichtungen im Rhein-Neckar-Raum mit insgesamt 15.000 Euro. Ein Großteil des Betrags wurde bei einer von und für Mitarbeitende organisierten Charity-Auktion eingenommen, die erstmals in der Heidelberger Niederlassung stattfand. Hierfür standen besondere Aktivitäten zur Versteigerung bereit - die Palette reichte von Schnupperflug über Paella-Essen bis hin zu Tanzkursen oder Eisbaden - alles angeboten von SNP-Mitarbeitenden. Zusätzlich zu den eingenommenen Gebotssummen der Mitarbeitenden in Höhe von knapp 10.000 Euro hat das Unternehmen die Spende auf 15.000 Euro aufgestockt. Diese Summe geht an insgesamt drei Initiativen: an das Waldpiraten-Camp der Deutschen Kinderkrebsstiftung, die erkrankte Kinder und Jugendliche sowie deren Familien unterstützt; an die gemeinnützige Organisation KinderHelden, die mit ehrenamtlichem 1-zu-1-Mentoring Kinder mit schwierigen Startbedingungen schulisch und außerschulisch fördert; sowie an das Tierheim Heidelberg, das bis zu 1.000 Tiere jährlich betreut. Das soziale Engagement von SNP reicht jedoch weit über Heidelberg hinaus: Bei einer ähnlichen Charity-Auktion in der Slowakei kamen 7.000 Euro für wohltätige Zwecke zusammen, in Chile wurden vom lokalen SNP-Team 89 Weihnachtspäckchen für ein Kinderheim gepackt. Und dies sind nur einige Beispiele für die vielfältigen Aktionen der internationalen Teams. Im Rahmen der globalen Weihnachtsspende gibt SNP zudem 20.000 Euro an UN Women. Die Unternehmensleitung wird diesen Betrag zusätzlich noch privat aufstocken. UN Women ist die Einheit der Vereinten Nationen, die sich weltweit für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung von Frauen und Mädchen einsetzt. "Gesellschaftliches Engagement wird bei SNP großgeschrieben - regional und global. Dank der Tatsache, dass Mitarbeitende und Unternehmensleitung mit viel Begeisterung dabei sind und Hand in Hand arbeiten, sind besonders bei den Charity-Auktionen beeindruckende Gesamtsummen zusammengekommen. Wir freuen uns, dass wir damit wertvolle Organisationen unterstützen können, die eine wichtige Arbeit für die Gesellschaft leisten", sagt Nicole Burhenne, Chief Sustainability Officer und Head of Corporate Development & ESG bei SNP. "Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Klima- und Tierschutz sind Themen, die mir und dem Unternehmen seit vielen Jahren am Herzen liegen." SNP Schneider-Neureither & Partner SE

