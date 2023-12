Startseite k3 mapa GmbH: ifo Geschäftsklimaindex auf 86,4 Punkte gefallen Pressetext verfasst von k3 mapa am Di, 2023-12-19 14:37. Wiesbaden, 19. Dezember 2023. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im Dezember auf 86,4 Punkte gefallen, nach 87,2 Punkten im November. Der Ausblick für 2024 bleibt trübe. Nachdem die Commerzbank und die k3 mapa GmbH bereits eine überaus verhaltene Prognose für 2024 abgegeben haben, zieht das ifo Institut nach und bemerkt, dass „die Unternehmen skeptischer auf das erste Halbjahr 2024“ blicken.

Im Dezember ist der Geschäftsklimaindex auf 86,4 Punkte gefallen, nachdem er im Oktober und November 2023 leicht gestiegen war. Er liegt aktuell ca. 10% Punkte unter dem Wert von 2019. Die aktuelle Geschäftslage wird sogar um mehr als 12% Punkte negativer eingeschätzt als zu Beginn 2019.

Im verarbeitenden Gewerbe trübt sich die Stimmung besonders bei den energieintensiven Branchen ein. Der Auftragsbestand ist weiterhin rückläufig.

Besonders dramatisch ist die Situation im Bauhauptgewerbe. Hier ist der Geschäftsklimaindex auf den niedrigsten Wert seit September 2005 gefallen. Und der Ausblick ist weiterhin negativ.

„Bei unseren Kunden stellen wir eine erhöhte Unsicherheit bezüglich des kommenden Jahres fest. Droht eine tiefe Rezession oder wird die EZB die Konjunktur durch Zinssenkungen wieder ankurbeln können ? Und wie wirkt sich dann die Geldschwemme auf die Preisentwicklung und den Wert des Euro aus ?" – kommentiert Thorsten Schuppenhauer, Geschäftsführer der k3 mapa GmbH. Und weiter: „Wir gehen davon aus, dass der Einbruch im ersten Halbjahr 2024 sehr spürbar werden wird, worauf die Zentralbanken mit einer Kredit- & Geldschwemme reagieren werden. Dann wird wohl die Inflation massiv ansteigen."