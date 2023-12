Startseite Endo Turbo: Neuer (Reziprok-)Motor mit Hub und Ultraschall Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-12-18 15:39. Aufbereitung und aktivierte Spülung in Einem. Die Wurzelkanalaufbereitung wird noch einfacher und sicherer: Nach der Einführung von Nickel-Titan-Feilen, Reziprok-Technik und Einfeilen-Systematik kommt nun die nächste Generation von Endogeräten auf den Markt: Cumdente Endo Turbo. Mit einer Hubbewegung wird die Feile gleichzeitig zur Drehung leicht auf und ab bewegt, sodass Stufenbildung und Verklemmen vermieden werden. Die Aufbereitung gelingt schneller und sicherer. Zusätzlich kann eine Ultraschallaktivierung zugeschaltet werden, die Kanalwände werden ideal gereinigt und die Feile verklebt nicht. Die Feile kann gleichzeitig auch zur Spülaktivierung verwendet werden. Die Erfahrung und klinische Kompetenz von Cumdente und das Entwicklungs-Know-How von Woodpecker haben zu einer völlig neuen Gerätekombination geführt: Alle bekannten Funktionen sind enthalten: Autostop, Autoreverse, integrierter Apex-Locator, LCD-Screen und ein modernes, schnittiges Design. Dazu sind alle relevanten Feilensysteme vorprogrammiert. Die Hubfunktion kann wahlweise durch einen zweiten Kopf dauerhaft eingestellt werden, die Ultraschallfunktion wird mit oder ohne Hub zugeschaltet. MTA Zement oder Sealer können völlig blasenfrei eingebracht werden, eine Spülung wird durch Ultraschall aktiviert ohne ein zweites Gerät zu verwenden. Vertrieb exklusiv durch Cumdente GmbH, Kontakt:

Cumdente GmbH

Paul-Ehrlich-Straße 11

72076 Tübingen

Fon: 07071 / 975 57 21

