Spende statt Geschenke - Die FERIENHAUS-AGENTUR überreicht Weihnachtsspende für die Lotseninsel

In diesem Jahr verzichtet Die FERIENHAUS-AGENTUR auf Weihnachtsgeschenke an Eigentümer und Geschäftspartner und spendet stattdessen 1.500 € für den Wiederaufbau der Lotseninsel Schleimünde. Noch frisch im Gedächtnis verankert sind die erschütternden Bilder der Rekordsturmflut, die am 20. und 21. Oktober 2023 an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste verheerende Schäden anrichtete und deren Auswirkungen noch immer spürbar sind. Besonders schwer getroffen wurde auch die Lotseninsel Schleimünde. Sie wurde von der Sturmflut weitgehend überspült und stark beschädigt. Seit Wochen wird dort mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Infrastruktur gearbeitet, um die Gebäude auf der Halbinsel zu trocknen und den Küstenschutz zumindest für die kommenden Winterstürme wiederherzustellen. Die Halbinsel an der Schleimündung, die vom OstseeResort Olpenitz aus gut zu sehen ist, fungiert als entscheidender Wellenbrecher und Bollwerk gegen die Fluten der Ostsee. Ohne Schleimünde wären Mensch und Tier in Olpenitzdorf, Maasholm, Kappeln und Arnis schutzlos der Ostsee ausgeliefert. In diesem Zusammenhang setzt sich die FERIENHAUS-AGENTUR aktiv für den Wiederaufbau der Lotseninsel ein und unterstützt die Eigentümerin, die Lighthouse Foundation, mit einer Weihnachtsspende in Höhe von 1.500 Euro. Die finanzielle Unterstützung soll dazu beitragen, die dringend benötigten Mittel für den Wiederaufbau bereitzustellen und auch einen Beitrag zur Wiederherstellung der Sicherheit an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste leisten. "Die Weihnachtszeit steht im Zeichen der Solidarität und Hilfe. Und wir sind optimistisch, dass unsere Spende einen Beitrag zum Wiederaufbau leisten kann. Dennoch ist uns bewusst, dass weitere Unterstützung erforderlich ist, um die Lotseninsel Schleimünde vollständig wiederherzustellen", betont Florian Bauer, Geschäftsführer der FERIENHAUS-AGENTUR. Die Öffentlichkeit ist ebenfalls eingeladen, sich an den Wiederaufbaubemühungen zu beteiligen, damit die Lotseninsel Schleimünde bald wieder ihre Schutzfunktion vollständig erfüllen kann. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website der Lighthouse Foundation: www.lighthouse-foundation.org

