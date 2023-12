Startseite k3 mapa GmbH: BASF verlässt Deutschland – Gewerkschaft: “Hiobsbotschaft“ Pressetext verfasst von k3 mapa am Sa, 2023-12-09 12:37. Wiesbaden, 09. Dezember 2023. Der größte Chemie Konzern der Welt verlässt Deutschland. 2500 Beschäftigte werden ausgegliedert. Die Gewerkschaft spricht von einer „Hiobsbotschaft“. Am 28. November veröffentlichte die k3 mapa GmbH die Ergebnisse einer Analyse zur Zukunftsfähigkeit der energie-intensiven (chemischen) Industrien in Deutschland: „die Lage ist schlechter als die Stimmung“ war der Titel. Die massive Verteuerung der Energie zerstöre die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Nun kündigt die BASF - der größte Chemie Konzern der Welt – eine massive Ausgliederung im Stammwerk Ludwigshafen an. Ca. 2500 Mitarbeiter sind betroffen um die „Wettbewerbsfähigkeit durch die Anpassung der Geschäftssteuerung (zu) steigern“, so der BASF Finanzchef Dirk Elvermann. Die Gewerkschaft IG BCE spricht von einer Hiobsbotschaft für die Belegschaft. "Das Jahr endet für die Beschäftigten wie es begonnen hat, mit schlechten Nachrichten, die die Kollegen verunsichern", erklärte Bezirksleiter Gunther Kollmuß. Die Gewerkschaft pocht auf einen verbrieften Verkaufsverzicht, die neuen Einheiten müssten Teil des BASF-Verbunds bleiben. "Wenn etwas separiert wird, klingt das für die Menschen nach Verkauf. Das zeigt die Erfahrung", sagte Betriebsratschef Sinischa Horvat der Nachrichtenagentur Reuters. "Aber uns wurde vom Management zugesichert, es gehe bei den Maßnahmen nur darum, verschiedene Bereiche schlagkräftiger aufzustellen. BASF soll ein integriertes Unternehmen bleiben, dafür muss das Unternehmen Vertrauen aufbauen." „Der DGB vertritt seit einiger Zeit die Interessen seiner Mitglieder dadurch, dass er verstärkt eine gendergerechte und feministische Industriepolitik fordert. So werden natürlich keine Industrie Arbeitsplätze gehalten. Nun von einer – durch die Verteuerung der Energie - selbstgeschaffenen „Hiobsbotschaft“ zu sprechen ist schon etwas wirr“ – kommentiert Thorsten Schuppenhauer, Geschäftsführer der k3 mapa GmbH. Die k3 mapa GmbH ist eine Managementberatung mit starkem Umsetzungsfokus. Alle k3-Berater besitzen mindestens 15 Jahre internationale Erfahrung in der Managementberatung und / oder in weltweit tätigen Konzernen / Mittelstand. k3 besitzt Expertise in den Kernfunktionen der Wertschöpfungskette. Basierend auf diesen Kompetenzfeldern bietet k3 seinen Kunden Unterstützung in drei Themenbereichen an: Strategie, Effizienz- und Restrukturierungsprogramme und Operational Excellence. Weitere Informationen: www.k3-mapa.com oder direkt über info@k3-mapa.com Über k3 mapa Komplettes Benutzerprofil betrachten