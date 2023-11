Startseite Märchenhafte Vorweihnachtszeit im Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg Pressetext verfasst von BritaSegger am Do, 2023-11-30 13:34. Puderzuckerfeine Schneeflocken glitzern auf dem Tannengrün. Tausende Lichter funkeln festlich. Inmitten wunderschöner Winterlandschaft lädt eine verzauberte Weihnachtsgondel zur magischen Himmelsreise zum Weihnachtsmann. Im Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg (AEZ) können Besucherinnen und Besucher in der Vorweihnachtszeit von Donnerstag, den 30. November 2023, bis Samstag, den 23. Dezember 2023, virtuell zum Nordpol reisen. Kinder können den Weihnachtsmann besuchen, ihre Wunschzettel schreiben und persönlich abgeben. Mit insgesamt 240 Geschäften für Fashion, Schmuck, Spielzeug, Kosmetik und vielem mehr sowie einer Frischemarkthalle, zahlreichen Lebensmittelanbietern und vielfältiger Gastronomie ist das Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg Poppenbüttel Norddeutschlands größtes Einkaufszentrum. Christmas Shopping Highlight ist in diesem Jahr die Virtual Reality-Weihnachtsgondel im Erdgeschoss vor Douglas. Begleitet von weihnachtlicher Musik schwebt man darin virtuell hoch über das Dach der Shopping Mall hinaus in den Winterhimmel bis zum verschneiten Haus des Weihnachtsmannes. Ein märchenhafter Moment voller weihnachtlichem Zauber. An dessen Ende ein realer Weihnachtsmann Kinderaugen strahlen lässt. Bei einem gemeinsamen Erinnerungsfoto und mit kleinen Geschenken. „Unsere Weihnachtsgondel ist eine magische Abenteuerreise für die gesamte Familie,“ verspricht Ludmila Brendel, Center-Managerin des Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg. „Wir laden alle Hamburger*innen und Besucher*innen aus dem Umland ein, die weihnachtliche Atmosphäre bei uns zu genießen.“ Die magischen Gondelreisen im AEZ-Winter-Wonderland sind kostenlos und finden täglich zwischen 13 bis 18 Uhr statt. Für weitere Informationen, Akkreditierungs- und Interview-Wünsche sowie honorarfreie Fotos wenden Sie sich gern an: SOCIETY RELATIONS & Communications:

Telefon: 040 – 648 38 777

E-Mail: office@society-relations.de Information zum Alstertal-Einkaufszentrum: Das Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) zählt mit über 240 Geschäften und einer Verkaufsfläche von 59.000 m² zu den größten Einkaufszentren Norddeutschlands. Der vielfältige Branchenmix aus international bekannten Modehäusern und Boutiquen, einer Frische-Markthalle, zahlreichen Lebensmittelanbietern, vielfältiger Gastronomie und vielem mehr machen den Besuch im AEZ zu einem Einkaufserlebnis. Der ausgezeichnete Service, die gute Erreichbarkeit mit S-Bahn- und Bus-Verbindungen und über 3.000 Parkplätze sorgen zudem für einen kundenfreundlichen Shopping-Spaß der Extraklasse. www.alstertal-einkaufszentrum.de Alstertal Einkaufs-Zentrum (AEZ)

Heegbarg 31

22391 Hamburg

Stores & Dienstleistungen: Mo – Sa 9:30 bis 20:00 Uhr,

Fotos: Tom Menz Anhang Größe 20231129-1150-2 @Tom Menz 800.jpg 249.3 KB 20231129-1139 @Tom Menz 800.jpg 268.38 KB