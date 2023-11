Startseite creditweb Baufi-Alliance - Neue Maßstäbe in der Baufinanzierungsbranche Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-11-30 11:05. creditweb, einer der führenden Anbieter von Immobilienkrediten in Deutschland, kündigt die Einführung seiner neuen B2B-Strategie an. Köln, 30.11.2023

creditweb, einer der führenden Anbieter von Immobilienkrediten in Deutschland, kündigt die Einführung seiner neuen B2B-Strategie, der creditweb - Baufi-Alliance, an. Nach fast 30 Jahren Erfolgsgeschichte und starker Präsenz im B2C-Markt richtet das Unternehmen seinen Fokus nun verstärkt auf das B2B-Segment. "Wer die Zukunft gestalten will, muss die Vergangenheit verstehen", so Patrick Luchetta, Geschäftsführer seit Mitte 2019. "Die Baufi-Alliance ist das Ergebnis einer gründlichen Analyse unserer eigenen Geschichte und der aktuellen Marktlage. Sie spiegelt unsere Vision wider, eine Community von Vertriebspartnern zu schaffen, die durch Transparenz, Innovation und Zusammenarbeit gekennzeichnet ist." Warum creditweb Baufi-Alliance?

Die Initiative kommt in einer Zeit, in der sich der Immobilienmarkt immer mehr verändert und Vertriebspartner eine zunehmend wichtigere Rolle spielen. Mit der Baufi-Alliance bietet creditweb seinen Partnern Topkonditionen, einen transparenten Full-Service und schnelles Onboarding. Zudem profitieren alle Mitglieder der Baufi-Alliance von dem starken Marktwert, den Topkonditionen für Baufinanzierungen sowie den TrustFacts von creditweb. Für Vorwärtsmacher und Multiperformer

Die Baufi-Alliance richtet sich speziell an aktive und ambitionierte Vertriebspartner. "Wir sprechen hier die Vorwärtsmacher und Multiperformer an. Menschen, die nicht nur von der Zukunft träumen, sondern sie aktiv gestalten wollen", erklärt Jürgen Ertel, seit Juni diesen Jahres ebenfalls Geschäftsführer von Creditweb. The Power of WE

Gegründet vor fast 30 Jahren, ist creditweb einer der größten und verlässlichsten Anbieter von Immobilienkrediten in Deutschland. Als Teil der Bilthouse-Gruppe bietet das Unternehmen heute umfassende digitale Services. Unter anderem können Partner der Baufi-Alliance exklusive Single Leads beziehen und zu vergünstigten Konditionen auf die führende Baufi-CRM FinLink zugreifen. Die Baufi-Alliance von creditweb ist jedoch weitaus mehr als nur eine Plattform - sie ist eine Partnerschaft, die auf die Förderung der Zusammenarbeit, den Austausch von Wissen und die gegenseitige Unterstützung für Wachstum in der Baufinanzierungsbranche ausgerichtet ist. Gemeinsam legen creditweb das Fundament für eine vernetzte Zukunft, treiben Innovationen voran und sichert so die Entwicklung der Baufinanzierungsbranche. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: creditweb GmbH

Die creditweb Baufi-Alliance Als Teil der Bilthouse-Gruppe bietet creditweb Baufi-Vertrieben einen individuellen, verlässlichen und transparenten Full-Service, frei von versteckten Kosten. Ziel ist es, Erträge der Partner zu steigern und ihre Position im Wettbewerb zu festigen - und das ohne versteckte Kosten. creditweb steht für effiziente Lösungen, die eine lückenlose Abdeckung der gesamten Prozesskette in der Baufinanzierung ermöglichen. Die Baufi-Alliance von creditweb ist mehr als nur eine Plattform - sie ist eine Partnerschaft, die auf die Förderung der Zusammenarbeit, den Austausch von Wissen und die gegenseitige Unterstützung für Wachstum in der Baufinanzierungsbranche ausgerichtet ist. Gemeinsam legen wir das Fundament für eine vernetzte Zukunft, treiben Innovationen voran und sichern so die Entwicklung der Baufinanzierungsbranche nachhaltig ab. Topkonditionen. Bester Baufinanzierer. Alle Plattformen.

