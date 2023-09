Startseite Die 2023er Weinlese beginnt mit der Ankunft von Emanuele Reolon, Gutsdirektor Pressetext verfasst von memo@thurner-pr.com am Fr, 2023-09-22 16:28. Am 1. September 2023 hat Emanuele Reolon seine Tätigkeit auf einem der renommiertesten Weingüter im Chianti Classico begonnen, und wird bei dieser Weinlese Seite an Seite mit Paolo De Marchi arbeiten. Das 1956 von der Familie De Marchi gegründete und 2022 von der französischen EPI-Gruppe erworbene Weingut Isole e Olena liegt in der Gemeinde Barberino Tavarnelle, Provinz Florenz, und verfügt über circa 56 Hektar Weinberge auf Höhenlagen zwischen 350 und 490 Metern über dem Meeresspiegel. Hier ist die wichtigste Rebsorte der Toskana vorherrschend, aus der jedes Jahr einige der Weine hervorgehen, die einen exzellenten Ruf bei Weinliebhabern in aller Welt geniessen: Chianti Classico Isole e Olena und Cepparello, wobei letzterer zweifellos zu den ikonischsten Sangiovese-Weinen der Region zählt. Emanuele Reolon, der an der Universität Udine Weinbau und Önologie studiert hat und im Ausland und in der Toskana gearbeitet hat, sagt: "Es ist eine große Ehre, die Leitung dieses bedeutenden Unternehmens zu übernehmen, dessen Entwicklung ich immer verfolgt und bewundert habe. Das Jahr 2023 wird für mich ein unvergesslicher Jahrgang sein. Paolo De Marchi an meiner Seite zu haben, der auch die verborgensten Geheimnisse dieser Rebzeilen kennt, ist gelinde gesagt mitreissend“. Und Paolo De Marchi ergänzt: "Ich freue mich, den Stab an Emanuele Reolon weiterzureichen, dessen Knowhow und Feingefühl bei der Bearbeitung dieses paradiesischen Stücks Land ich sehr schätze. Die kommenden Wochen werden die Gelegenheit bieten, mit ihm Gedanken und Details über diese geliebten Rebgärten auszutauschen“. Auf Isole e Olena wird diese Weinernte mit Paolo De Marchi und Emanuele Reolon im Zeichen von Kontinuität und gewohnter mutiger Unabhängigkeit den Weg in die Zukunft weisen. Anhang Größe Isole e Olena_Paolo De Marchi und Emanuele Reolon.png 867.24 KB Über memo@thurner-pr.com Komplettes Benutzerprofil betrachten