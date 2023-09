Startseite Ornellaia - Erfolgreicher Abschluss der 15. Benefizauktion des Projekts Vendemmia d’Artista 2020 La Proporzione Pressetext verfasst von memo@thurner-pr.com am Fr, 2023-09-22 15:57. Am 21. September endete die jährliche, von Sotheby's organisierte Wohltätigkeitsauktion, beider 12 exklusive Lose mit Flaschen der 15. Edition der Vendemmia d'Artista angeboten wurden.

Versteigert wurden Doppelmagnums, Imperials und die einzige 9-Liter-Salmanazar. Alle Flaschen, die durch die Künstleretiketten von Joseph Kosuth, der gebeten worden war, den Charakter von "La Proporzione" zu interpretieren, noch wertvoller wurden, trugen wie jedes Jahr seit 2019 zur Unterstützung des Programms "Mind's Eye" der Solomon R. Guggenheim Foundation bei, das blinden oder sehbehinderten Menschen den Zugang zur Kunst ermöglichen soll. Dieses Jahr hat Ornellaia 300.000 US-Dollar an das Projekt gespendet. Giovanni Geddes da Filicaja, CEO von Ornellaia, erklärt dazu: "Wir sind stolz darauf, bei Wein- und Kunstliebhabern so erfolgreich zu sein. Die Vendemmia d'Artista ist mittlerweile ein unverzichtbarer Termin für Sammler, bei dem Qualität, Schönheit und Solidarität zum Ausdruck kommen". Es ist das fünfte Jahr, in dem Ornellaia den Erlös der Vendemmia d'Artista an das Programm "Mind's Eye" gespendet hat. Seit Beginn des Projekts hat das Weingut mit Sitz in Bolgheri über 2,5 Millionen US-Dollar gesammelt und an verschiedene internationale Museen gespendet. *** Ornellaia

Der Name ORNELLAIA steht für önologische Exzellenz, die authentische Schönheit der Toskana und mediterrane Eleganz. Das Weingut befindet sich an der toskanischen Küste, ganz in der Nähe des mittelalterlichen Dorfs Bolgheri und der berühmten Viale dei Cipressi. An der Sortimentsspitze stehen der Ornellaia Bolgheri DOC Superiore und der Ornellaia Bianco. Der Zweitwein Le Serre Nuove dell'Ornellaia Bolgheri DOC Rosso und Le Volte dell'Ornellaia ergänzen die Palette der Rotweine, bei den Weißweinen ist es der Poggio alle Gazze dell'Ornellaia. Die konstante Arbeit des Teams und die optimalen mikroklimatischen und geologischen Bedingungen haben den Weinen zu großem Erfolg beim Publikum und bei internationalen Kritikern verholfen. Ornellaia Vendemmia d’Artista

Das Projekt Ornellaia Vendemmia d’Artista zelebriert den Charakter jedes neuen Ornellaia-Jahrgangs. Seit dem Debut des Ornellaia 2006 kreiert jedes Jahr ein zeitgenössischer Künstler ein ortsspezifisches Kunstwerk und eine Reihe von Etiketten in limitierter Auflage, inspiriert von einem Begriff, mit dem das Technik-Team den neuen Jahrgang beschreibt. Das Projekt sieht vor, dass jede Ornellaia-Kiste (6 Flaschen à 750 ml) jeweils eine Flasche mit dem vom Künstler gestalteten Etikett enthält. Das Projekt umfasst außerdem eine limitierte Auflage von 111 großformatigen Flaschen: 100 Jeroboam (3 Liter), 10 Imperial (6 Liter) und 1 Salmanazar (9 Liter), alle nummeriert und vom Künstler persönlich signiert. Jedes Jahr wird eine Auswahl dieser Flaschen bei Sotheby's versteigert und der Erlös wird zur Unterstützung des Programms Mind's Eye der Solomon R. Guggenheim Foundation gespendet. Das Zitat von Vitruv aus De Architecture (3.1.3), eingraviert in verschiedenen Sprachen auf den unterschiedlichen Flaschengrößen der Vendemmia d'Artista Ornellaia 2020, lautet:

„Proportion liegt vor, wenn den Gliedern am ganzen Bau und dem Gesamtbau ein berechneter Teil (modulus) als gemeinsames Grundmaß zu Grunde gelegt ist. Aus ihr ergibt sich das System der Symmetrien“ (Vitruvius, Fensterbusch, 1964). Das Programm Mind’s Eye

Das Programm Mind's Eye, das von der Bildungsabteilung des Guggenheim entwickelt wurde, bietet blinden und sehbehinderten Besuchern einen Zugang zur Kunst über die anderen Sinne. Mit der Unterstützung aller Abteilungen des Museums umfasst das Programm Mind's Eye verbale Beschreibungen von Kunstwerken, sensorische Objekte, die Schaffung von Kunstwerken, partizipative Aktivitäten und Gespräche, um Eindrücke, emotionale Verbindungen und Erinnerungen zu fördern, deren Wahrnehmung dauerhaft ist. Wie bei der Kunst erfordert die Wertschätzung edler Weine die Einbeziehung aller Sinne, und die Zustimmung zu dieser Idee hat Ornellaia dazu inspiriert, die Entwicklung dieses Programms zu unterstützen. Die Spenden durch die „Ornellaia Vendemmia d'Artista" ermöglichen es der Solomon R. Guggenheim Foundation, Mind's Eye weiterzuentwickeln mit dem Ziel, das Modell auf andere Kunstgalerien auszudehnen und Museumsprogramme auf der ganzen Welt zu inspirieren. Dank der Digitalisierung und des Mind's Eye Sensory Guide,, der die visuelle Erfahrung von Kunst in einer spezifischen interaktiven Sprache wiedergibt, konnte das Programm ein immer größeres internationales Publikum erreichen. Das Guggenheim zeichnet sich durch sein Engagement für blinde und sehbehinderte Menschen mit dem Programm Mind's Eye aus. Dank der Spenden von Ornellaia konnte das Programm auf die Museen in Venedig und Bilbao der Guggenheim-Konstellation ausgeweitet werden, wodurch es internationale Bedeutung erlangte. Joseph Kosuth

Joseph Kosuth (geboren am 31. Januar 1945 in Toledo, Ohio) studierte am Cleveland Institute of Art (1963-64), in New York an der School of Visual Art (1965-67) und der New School for Social Research (1971-72). Er lehrte an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg (1988-90) und an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste in Stuttgart (1991-99). In der von ihm 1967 in New York gegründeten Galerie Museum of Visual Art präsentierte er die ersten Werke der Konzeptkunst, zu deren bedeutendsten Vertretern und Theoretikern er gezählt wird. Kosuths Werke wurden in den wichtigsten Ausstellungen der zeitgenössischen Kunst präsentiert und werden in bedeutenden Museen gesammelt. In seiner Arbeit hat er sich immer wieder mit der Produktion und der Rolle von Sprache und deren Bedeutung in der Kunst auseinandergesetzt. Indem er konventionelle Definitionen und Verfahren in Frage stellte, konzentrierte er seine Forschung auf die Sprache mit einem komplexen Ansatz, bei dem Philosophie, Anthropologie, Psychoanalyse und Kunstkritik zusammenwirken.