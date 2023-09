Startseite SAS stellt SaaS-Produkte für beschleunigte Entwicklung von KI-Anwendungen vor Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2023-09-13 15:23. Heidelberg, 13. September 2023 -- SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Analytics und künstliche Intelligenz (KI), erweitert die Daten-, KI- und Analytics-Plattform Viya um neue Funktionen. Die neuen Lösungen stellen Umgebungen für eine beschleunigte Entwicklung von KI-Modellen und -Anwendungen zu Verfügung. Sie unterstützen mehrere Programmiersprachen und ermöglichen einen direkten Zugang zu skalierbarer Rechenleistung in der Cloud. KI-Anwendungen schnell und unkompliziert entwickeln

SAS Viya Workbench ist eine schlanke Entwicklungsumgebung, in der sich Code schnell, effizient und sicher für einen Cloud-nativen Einsatz generieren und ausführen lässt. Dank der mehrsprachigen Architektur können Anwender schnell leistungsstarke, produktionsreife Modelle in ihrer bevorzugten Programmiersprache erstellen - in Python, R oder SAS. Um den Einstieg in SAS Viya zu erleichtern, lassen sich in die Entwicklungsumgebung von SAS Viya Workbench außerdem drei Clients einbinden: Jupyter Notebook, Visual Studio Code und SAS Enterprise Guide. Aktuell ist SAS Viya Workbench als Private Preview verfügbar, voraussichtlich wird die Lösung dann Anfang 2024 generell erhältlich sein. Das zweite Produkt ist die SAS App Factory, eine Umgebung für eine beschleunigte Entwicklung von spezifischen KI-Anwendungen. Die Lösung automatisiert das Setup und die Integration eines Cloud-nativen Tech-Stacks, der auf React, TypeScript und Postgres aufbaut. So können sich Entwickler darauf konzentrieren, Modelle und KI-gesteuerte Anwendungen bereit für den produktiven Einsatz zu machen. SAS App Factory soll ebenfalls ab Anfang 2024 verfügbar sein. KI- und Analytics-as-a-Service im Energie- und Gesundheitssektor

Das erste mit SAS App Factory entwickelte Produkt ist SAS Energy Forecasting Cloud. Die Lösung unterstützt Planer und Manager von Energieversorgern dabei, riesige Datenmengen zusammenzuführen und mit KI- und Analytics-gestützten Modellen auszuwerten, um genauere Prognosen als bisher zu liefern und Bedarfsspitzen im Stromverbrauch präzise vorherzusagen. Denn durch den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien aus Wind- und Solarkraft müssen Anbieter das Versorgungsangebot permanent mit ihrem diversifizierten Portfolio abgleichen. SAS Energy Forecasting Cloud erlaubt Vorhersageanalysen zu Angebot und Nachfrage, auf deren Basis Energieversorger die Versorgungssicherheit verbessern und gleichzeitig Kosten senken können.

Eine weitere Anwendung, die von Datenwissenschaftlern und Medizinern in Cambridge mit SAS App Factory entwickelt wurde, soll die Erfolgsquote von Nierentransplantationen erhöhen. Dafür konzentriert sich die App auf das kritische Zeitfenster, in dem Histopathologen Nierenbiopsien überprüfen können, um die Lebensfähigkeit des Transplantats zu bestimmen. Mithilfe von Computer Vision und künstlicher Intelligenz bewertet die Anwendung jede Biopsie und priorisiert die infrage kommenden Nieren. So können die Fachmediziner schneller die lebensfähigsten und damit für eine Transplantation am besten geeigneten Nieren identifizieren. Ein flexibles und kollaboratives KI-Ökosystem für alle

Die neuen SaaS-Produkte sind Teil der Strategie, die leistungsfähigen Algorithmen von SAS Viya überall und jederzeit nutzbar zu machen - vor allem dort, wo sich die zugrunde liegenden Daten bereits befinden. Die Grundlage dafür ist SAS Viya, eine Plattform für KI, Analytics und Datenmanagement, die es Menschen aller Qualifikationsniveaus dank Low-, No- und Yes-Code-Optionen erlaubt, sich in den Analytics-Prozess einzubringen. Entwickler, Datenwissenschaftler, IT-Experten und Business-Analysten können nahtlos innerhalb des SAS Viya-Ökosystems und über den gesamten KI- und Analytics-Lebenszyklus hinweg zusammenarbeiten, um intelligente Entscheidungen zu treffen. SAS Institute GmbH

