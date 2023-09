Startseite Herz-Kreislauf-Erkrankungen und das "High Energy" Wochen-Programm von Hanna Schönert Pressetext verfasst von HannaSchoenert am Sa, 2023-09-09 06:48. Hanna Schönert, eine renommierte Expertin auf dem Gebiet der Gesundheit und Fitness, hat kürzlich ihr neues Wochen-Programm "High Energy" vorgestellt. Dieses Programm zielt darauf ab, die Herz-Kreislauf-Gesundheit zu verbessern und den Körper mit Energie zu versorgen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine der häufigsten Todesursachen weltweit. Sie umfassen verschiedene Erkrankungen des Herzens und der Blutgefäße, wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall und Herzinsuffizienz. Eine gesunde Lebensweise, regelmäßige körperliche Aktivität und eine ausgewogene Ernährung spielen eine wichtige Rolle bei der Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das "High Energy" Wochen-Programm von Hanna Schönert bietet eine ganzheitliche Herangehensweise an die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Es kombiniert gezielte Übungen zur Stärkung des Herzens. Das Programm beinhaltet auch Entspannungstechniken und Stressmanagement-Strategien, da Stress ein wichtiger Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist. Hanna Schönert betont die Bedeutung von regelmäßiger körperlicher Aktivität für die Herzgesundheit. Das "High Energy" Programm beinhaltet verschiedene Sport-Übungen, die die Ausdauer verbessern und das Herz-Kreislauf-System stärken. Das "High Energy" Wochen-Programm von Hanna Schönert ist für Menschen jeden Alters und Fitnesslevels geeignet. Es bietet eine umfassende Anleitung zur Verbesserung der Herz-Kreislauf-Gesundheit und zur Steigerung der Energie. Durch regelmäßige Teilnahme an diesem Programm können Menschen ihr Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren und ein gesünderes Leben führen. Für weitere Informationen über das "High Energy" Wochen-Programm von Hanna Schönert und die Bedeutung der Herz-Kreislauf-Gesundheit können Sie die offizielle Website von Hanna Schönert besuchen oder sich an ihre Pressestelle wenden:

https://kraft-im-alltag.com/high-energy-wochen-programm/ Die Basis von Hanna Schönert‘s „High Energy“ Wochen-Programms ist ihr Workbook „Powerbank für Deinen Alltag“. Kontakt zu Hanna Schönert: https://kraft-im-alltag.com

info@kraft-im-alltag.com

+49 152 0394 2251 (WhatsApp & Telegram) Preise: 2 Wochen: 449 € (Netto), 1 Woche: 249 € (Netto). Mit dem Code „HighEnergy2023“ bekommst Du 10 Prozent Rabatt. Termine: Nächster Start ist am 25.09.2023

Das ganze Jahr stehen Dir allerdings mehrere Termine „High Energy" Kurses zur Verfügung. Melde Dich gerne bei Hanna Schönert, um diese zu erfahren.