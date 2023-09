Startseite Thrax Punks live Konzert in München 29. September 2023 Pressetext verfasst von krikriprod am Sa, 2023-09-02 16:29. Thrax Punks/???? ????c (GR)

(Punkfestpartypsychedelia) Konzert im “Feierwerk“

Hansastraße 39-41, 81373 München - http://www.feierwerk.de/ am Freitag, 29. September 2023

Einlass: 20:00 Uhr / Beginn: 21:00 Uhr

Thrax Punks kommen, um uns mit ihrem ganz eigenen Musikstil zu begeistern, indem sie griechische Volkslieder und Melodien mit modernen psychedelischen Klängen und einer Street-Punk-Attitüde kombinieren.

Jeder ihrer Live-Auftritte geht über die Grenzen eines „normalen“ Rockkonzerts hinaus, und dieses hier wird keine Ausnahme sein: Es wird jeden zum Tanzen bringen, egal ob sie endloses Headbangen in verrauchten Underground-Locations genießen oder gerne an Sommer-Marathonfesten teilnehmen.

Thrax Punks haben es geschafft, thrakische Leiern mit E-Gitarren zu kombinieren und sich bis heute als einen Stil zu etablieren, der es wert ist, in der zeitgenössischen griechischen Musikszene studiert zu werden. Sie beziehen ihre Einflüsse von so unterschiedlichen Acts wie The Clash und Rage Against the Machine, aber auch von legendären Rebetiko-Künstlern (griechischer Blues) wie Markos Vamvakaris. Die Band improvisiert mit müheloser Meisterschaft und erschafft dabei etwas, das bis vor kurzem noch unerhört schien, als die natürlichste Sache der Welt.

Bewaffnet mit ihren Gaidas (Dudelsäcken), Daoulis (Davuls), Bögen, Trommeln und sechssaitigen Instrumenten veröffentlichten sie 2019 ihr erstes selbstbetiteltes Album in voller Länge und tauften einige Jahre zuvor ihre Debüt-EP „Punkopanigiropsychedeleia“ (was grob übersetzt „Punkfestpartypsychedelia“ bedeutet “) – ein Name, der auch als gute Beschreibung dessen dient, was sie tun. Bekannt für ihre explosiven Live-Auftritte und ihre sozial wachsame Haltung, ist Thrax Punks wahrscheinlich der energischste Botschafter der blühenden Neo-Folk-Musikszene Griechenlands.

Die Thrax Punks sind am 29. September in der Hansa Halle/Feierwerk in München live zu sehen. Tickets: Vorverkauf: 20€ / Abendkasse: 25€

Online VVK unter: https://thraxpunks.eventbrite.de

und an allen bekannten Vorverkaufsstellen in München.

Anhang Größe THRAX PRESS 4.jpg 492.67 KB thraxpanx2023EUROPE920x1005_KRIKRI.png 211.29 KB