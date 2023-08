Startseite KRISPOLs neue Industrietore K2 IP T 60 und K2 IS 60 – Qualität trifft Individualität auf dem deutschen Markt! Pressetext verfasst von ITMS22 am Fr, 2023-08-25 15:36. KRISPOL, einer der führenden europäischen Tor-Hersteller sowie Produzent von Fenstern, Türen und Rollläden, bietet mit Sommer 2023 seine neuen Industrietore K2 IP T 60 und K2 IS 60 auf dem deutschen Markt an. Speziell für den vielfachen Einsatz und unterschiedliche Branchen entwickelt, sind sie besonders robust, wärmegedämmt und bedienen sowohl repräsentative als auch funktionale Interessen. Die sich im Material unterscheidenden Tore sind bedarfsgerecht kombinierbar, und ab sofort bei allen KRISPOL vertreibenden Fachhändlern in ganz Deutschland erhältlich. Während das aus Stahl bestehende K2 IS 60 mit der höheren Wärmedämmung punktet, besticht das K2 IP T 60 aus IP-Aluminium mit einem Zwei-Kammer-Scheibenpaket der Stärke von 40 mm. Das ganzflächige Panoramator ist jedoch mit Paneelen des IS 60 oder RFS 60 kombinierbar. Mit der Stärke ihrer Grundprofile von 60 Millimetern weisen beide Tore zudem eine hohe Stabilität der Torstruktur auf. „Höchste Qualität und breite Individualität sind die besonderen Merkmale unserer neuen Industrietore K2 IP T 60 und K2 IS 60. Mit ihnen erfüllen wir unsere Kundenwünsche in Ästhetik, Sicherheit, einfacher Bedienung und Energieeffizienz“, ergänzt Grzegorz Ratajczak, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied von KRISPOL. Beide Tore sind mit einer maximalen Breite von 6000 Millimetern erhältlich. Abhängig von der Wahl der Breite, kann die Höhe des K2 IPT 60 mit bis zu 5125, die des K2 IS 60 bis zu 6000 Millimetern gewählt werden. Gegen Aufpreis bietet die Auswahl an allen RAL-Farben die Optionen zur individuellen Gestaltung in Firmenfarben oder harmonische Einfügung in den Gebäudekomplex. Für eine bessere Ästhetik und Schutz gegen Korrosion sind die Aluminium-Profile des K2 IP T 60 serienmäßig eloxiert. Zudem überzeugen sie mit ihrer kompletten Isolierung zwischen den einzelnen Sektionen, zwei das Schloss abdichtenden EPDM-Dichtungen und einer das Drainagewasser über das Profil umleitenden Bürstendichtung. Über KRISPOL

KRISPOL Sp. z o.o. ist seit über 30 Jahren in der Baubranche tätig und bietet umfassende, flexible und moderne Lösungen für den Wohn- und Gewerbebau. Das 1991 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Stadt Wrze?nia / Polen, etwa 50 Kilometer östlich von Posen. KRISPOL ist einer der führenden europäischen Hersteller von Garagen- und Industrietoren. Auf einer Fläche von 24.000 Quadratmetern produziert der zertifizierte Hersteller im modernen Werk Tore, Fenster, Rollläden, Raffstores und Türen. 2018 gründete das Unternehmen zudem die KRISPOL GmbH, die heute ihren Sitz im hessischen Fulda hat. Mit den 400 Mitarbeitern bietet das Unternehmen einen umfassenden Service und bedient den gesamten europäischen Markt.