Goldgesellschaften, Finanzierungsunternehmen und Royalty-Gesellschaften

Auf der einen Seite stehen die Goldunternehmen und auf der anderen Seite sind die Gesellschaften, die für das nötige Geld sorgen. Jedes Goldprojekt fängt mal klein an. Erschließung, Exploration, Minenbau, alles dauert seine Zeit und kostet große Summen Geld. Auch die Schwergewichte der Branche zählten nicht von heute auf morgen zu den größten Goldproduzenten. Zu den fünf größten Goldproduzenten gehören Newmont Mining, Barrick Gold, Agnico Eagle Mines, Newcrest und Anglogold Ashanti. Normalerweise steigen die Aktienkurse von Goldunternehmen, wenn der Goldpreis steigt, überproportional an. In letzter Zeit blieben aber einige hinter den Erwartungen zurück. Denn Finanzierungs- und Energiekosten sind stark angestiegen. Dies hat den Streaming- und Royalty-Unternehmen weniger geschadet, mehr den Großen der Branche. Die Royalty-Gesellschaften helfen den Minenbetreibern bei den Finanzierungen und sichern sich dafür einen Teil der Produktion oder der Einnahmen. Zu den gut aufgestellten Royalty-Unternehmen gehört beispielsweise Osisko Gold Royalties. Ausgerichtet auf Nordamerika besitzt die Gesellschaft mehr als 180 Streams und Lizenzgebühren. Mit dabei ist die fünfprozentige Net Smelter Return-Lizenzgebühr bezüglich der größten Goldmine (Malartic-Mine) in Kanada, die beständig für wichtige Einnahmen sorgt. Ein etwas anderes Geschäftsmodell haben Finanzierungsunternehmen wie etwa Queen's Road Capital Investment. Die Minenbetreiber kommen in den Genuss von Finanzierungen mit attraktiven Bedingungen. Und Queen's Road Capital Investment verdient mit Wertpapieren bei der Finanzierung der Unternehmen, wobei der Schwerpunkt auf Gold, Basismetallen und Uran liegt. Letztendlich profitieren die Aktionäre von Queen's Road Capital Investment mit Wandelanleihen. Neben dem direkten Investment in Goldunternehmen sind also auch Royalty-Gesellschaften und Finanzierungsunternehmen eine schöne Möglichkeit am Goldmarkt zu partizipieren.

