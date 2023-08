Startseite Workshop: Kreativität trifft Führung mit dem Künstler Bernd Blase am 30.08.2023 in seinem Atelier in Potsdam Pressetext verfasst von berndblase am Sa, 2023-08-19 07:40. Workshop: Kreativität trifft Führung

Mit dem Künstler und Trainer Bernd Blase

30.08.2023

Im Atelier und Seminarhaus Potsdam

Johann-Goercke-Allee 12

14469 Potsdam

550€/TN plus MwSt. Inkl. Malutensilien sowie Getränke und Snacks.

https://www.berndblase.de/das-besondere/kreativit%C3%A4t-trifft-f%C3%BCh... Dieses Führungskräftetraining befasst sich inhaltlich nur am Rande mit den klassischen Instrumenten der Führung. Vielmehr steht die Motivation und die Kreativität im Vordergrund. Frei nach Aurelius Augustinus: " In dir muss brennen, was du in anderen (Mitarbeitern) entzünden willst...!. Ich bin der Überzeugung, dass effiziente Führung mit Begeisterung einhergeht. Die Ergebnisse aus diesen Workshops sind überwältigend. Für die Teilnehmer stehen alle Malutensilien inkl. Leinwände zur Verfügung. Das Malthema wird gemeinsam erarbeitet und dann auch umgesetzt. Es gibt keine PowerPoint Präsentation und auch keinen Beamer. Ein Kursbuch und eine Fachlandkarte stehen den Teilnehmern zur Verfügung. Die gemalten Bilder sind nach diesem Workshop Eigentum der Teilnehmer. Manche werden verkauft, einige gespendet oder im Firmensitz ausgestellt. Informationen und Buchungen unter: info@berndblase.de Büroanschrift | Postanschrift Potsdam

