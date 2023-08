Startseite 1000 Zeichner, eine Stadt: Berlin ist Gastgeber des 7. Urban Sketchers-Deutschlandtreffen 2023 Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-08-15 15:41. 7. Urban Sketchers-Deutschlandtreffen mit mehr als 1000 Teilnehmern. Kupferstich-Kabinett im Kulturforum, die Illustratoren Organisation und die Stiftung Haus der Geschichte sind Partner. _Berlin, 15. August 2023_ - Vom 1. bis 3. September 2023 werden die Straßen Berlins zum lebendigen Skizzenbuch. Die Hauptstadt wird Gastgeber des 7. Urban Sketchers-Deutschlandtreffens. Mehr als 1000 Künstler*innen aus 25 Ländern werden erwartet, um gemeinsam Berlins Facetten in ihren Skizzenbüchern festzuhalten. Das Besondere in diesem Jahr: Die Anmeldung war kostenlos und offen für alle Interessierten. Der Fokus des 3-tägigen Programms liegt auf den über 60 Sketchwalks, die in verschiedenen Teilen Berlins stattfinden werden. Die Kooperationspartner, das Kupferstich-Kabinett im Kulturforum, die Illustratoren Organisation und die Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sowie zahlreiche freiwillige HelferInnen ermöglichen das Treffen. Pop-up Ausstellung zum Abschluss Am 3. September, im Rahmen des kostenlosen Museumssonntags, werden die Werke in einer Pop-up Ausstellung im Foyer des Kupferstichkabinetts präsentiert. Auf einen Blick: * Event: Urban Sketchers Deutschlandtreffen 2023

* Auftakt-Location: Kupferstichkabinett, Kulturforum am Potsdamer Platz, Berlin 1.9.2023, 16:00

* Beginn: 1. September 2023

* Ende: 3. September 2023 Hintergrund : Was sind Urban Sketchers? Urban Sketchers (USk) ist eine weltweite Gemeinschaft von Künstlern, die das Alltagsleben in ihren Städten in Zeichnungen festhalten und im Internet veröffentlichen. Gabriel Campanario, ein Journalist und Illustrator, prägte den Begriff im Jahr 2007 und setzte die Bewegung in Gang. Seitdem wächst die Community stetig und zieht Künstler aus der ganzen Welt an. Das URBAN SKETCHERS MANIFEST + Wir zeichnen vor Ort, drinnen oder draußen, nach direkter Beobachtung. + Unsere Zeichnungen erzählen die Geschichte unserer Umgebung, der Orte, an denen wir leben oder zu denen wir reisen. + Unsere Zeichnungen sind eine Aufzeichnung der Zeit und des Ortes. + Wir bezeugen unsere Umwelt wahrhaftig. + Wir benutzen alle Arten von Medien. + Wir unterstützen einander und zeichnen zusammen. + Wir veröffentlichen unsere Zeichnungen online. + Wir zeigen die Welt, Zeichnung für Zeichnung. Pressekontakt Für Rückfragen, Interviewanfragen und weiteres Pressematerial: Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Enno Peter c.o. Maschinger

Herr Enno E. Peter

Langhansstraße 147

13086 Berlin

Deutschland fon ..: 030 47378641

web ..: https://berlinusk.org

