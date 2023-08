Startseite Legal Finance International GmbH ist jetzt Tochtergesellschaft der LF Legal Finance SE Pressetext verfasst von legalfinanceint am Di, 2023-08-15 03:32. Der Prozessfinanzierer Legal Finance International GmbH aus Düsseldorf ist ab sofort eine Tochtergesellschaft der LF Legal Finance SE (Frankfurt). Sämtliche Anteile der Legal Finance International GmbH wurden in die LF Legal Finance SE eingebracht. Mit dieser Transaktion kann der Düsseldorfer Prozessfinanzierer seine Kapitalbasis stärken, gestärkt in die Zukunft blicken und im Falle zukünftiger Prozessfinanzierungen schnell und flexibel agieren. Denn in manchen Fällen muss die Entscheidung über eine Prozessfinanzierung schnell getroffen werden, wenn gerichtliche Fristen laufen. Die Legal Finance-Unternehmensgruppe finanziert internationale Gerichtsprozesse und juristische Ansprüche auf Seiten des Anspruchsinhabers. Legal Finance bezahlt in den finanzierten Fällen sämtliche Prozess- und Anwaltskosten und ist im Gegenzug am Prozesserfolg beteiligt. Davor steht eine sorgfältige Prüfung der Ansprüche und Verfahren. Legal Finance finanziert nicht nur normale Zivilprozesse, sondern auch Spezialverfahren. Legal Finance ist an internationalen Prozessen und Forderungen beteiligt und hat kürzlich über die Legal Finance International GmbH eine Option auf die Finanzierung eines Verfahrens mit einem Streitwert von ca. 1,0 Mio EUR abgeschlossen. Derzeit wird der Fallkomplex unter Finanzierungsvorbehalt ausführlich geprüft und über die Ausübung der Option entschieden. Im Falle der Finanzierung und des Prozessgewinns erwartet Legal Finance signifikante Mittelzuflüsse. Die Holdinggesellschaft LF Legal Finance SE (Frankfurt) hält 100% an der Legal Finance International GmbH und strebt die Beteiligung oder Gründung an weiteren aufstrebenden Unternehmen aus dem Bereich der Rechtsdienstleistung, auch im Bereich Legal Tech, an. Legal Finance International GmbH

Speditionstraße 15a

40221 Düsseldorf Internet: https://legalfinance.international/

E-Mail: Info@LegalFinance.International

Speditionstraße 15a

40221 Düsseldorf Internet: https://legalfinance.international/

E-Mail: Info@LegalFinance.International

Telefon: 0211 / 3845826574 Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 99330 Die Legal Finance International GmbH ist ein Prozessfinanzierer aus Düsseldorf, der international Gerichtsprozesse und juristische Ansprüche finanziert. Legal Finance finanziert nicht nur in normalen Gerichtsverfahren, sondern auch in Spezialverfahren, Inkasso und Vollstreckung.