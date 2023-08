Startseite Rocksängerin ist Kandidatin bei "99-Eine:r schlägt sie alle" - Songrelease zur Sat1-Show Pressetext verfasst von OrangeRebellion am So, 2023-08-20 12:00. Die Berliner Rocksängerin Orange Rebellion ist Kandidatin der Show „99-Eine:r schlägt sie alle“, die ab Montag, den 21.8., 20:15 Uhr, auf Sat1 wöchentlich in 5 Sendungen ausgestrahlt wird. Hier treten 100 Kandidaten gegeneinander in Geschicklichkeits-, Denk- und Wissensspielen an. In jeder Runde fliegt der Letzte raus, der Gewinner erhält 99.000,-€. Die Newcomerin sieht ihre Teilnahme an der Show gleichzeitig als musikalischen Karriere-Push. So wird am 15.9. – kurz vor Ausstrahlung der Finalshow von „99-Eine:r schlägt sie alle“ - ihr gleichnamiger Song auf sämtlichen Musik-Streaming Plattformen erscheinen. Die Sängerin, die mit diversen Produzenten kooperiert, hat im letzten Jahr bereits einige Songs veröffentlicht und wird ab Oktober diesen Jahres neun Weitere im Studio aufnehmen. Im Deutschrock-Stil ihres Songs „Nicht surreal“ soll es zukünftig weiter gehen. Wird sie ihre Textzeile „Ich find es garnicht surreal, dass man alles haben kann“ in die Realität umsetzen, die 99.000,-€ nach Berlin holen und ihre Musikkarriere auf’s nächste Level bringen? Orange Rebellion

- Berliner Rocksängerin, bürgerlicher Name: Andrea Gliesche

- geb. am 10.12.1981 in Rüdersdorf bei Berlin

- Wohnort: Berlin (Marzahn)

- schreibt eigene Songs (deutsch und englisch), komponiert Melodien und veröffentlicht seit August 2022 Songs unter dem Namen Orange Rebellion in Zusammenarbeit mit Produzenten

- singt in Coverbands

- Orange steht für Lebensfreude, Rebellion – gegen Glaubenssätze, die uns von Eltern oder Gesellschaft implementiert werden, offiziell als Markenname eingetragen

- Mitgliedschaft bei Gema und GVL

-Links: Youtube-https://www.youtube.com/watch?v=kRddVzWDVDM; Instagram: https://www.instagram.com/orange_rebellion/; Spotify: https://open.spotify.com/intl-de/artist/5sDAQdFST8ZKBhaufWpntg Weitere Informationen und PR-Material hier:

https://drive.google.com/drive/folders/1rDuITvpy_Q5sUuPKAUUzoKakUZlYpd7I... Pressekontakt

Email: singer@orange-rebellion.com

Tel.: 0174 / 943 96 57

