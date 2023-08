Startseite OTTFRIED FISCHER und MATTHIAS STEINER auf dem Album von DER OLE (deutscher Rock- und Pop-Preis) Pressetext verfasst von MarcBaumbach am Di, 2023-08-01 12:32. Wenn zwei der stärksten Männer der Welt zusammen mit dem deutschen Rock- und Pop-Preis-Gewinner in einem Lied zu hören sind … dann …

Doch erst von vorne.

Der Musiker "DER OLE" (Gewinner des deutschen Rock- und Pop-Preis), veröffentlicht am Freitag, 04.08.23, seine Alben „Wir müssen Leben“, „Heimathafen“ und „Eine Nacht im Gästezimmer“. Auf den Alben zu hören sind unter anderem OTTFRIED FISCHER und MATTHIAS STEINER. Für uns (aus unterschiedlichen Gründen) zwei der stärksten Männer der Welt.

Aber nicht nur die beiden standen am Mikrofon!

In einem einmaligen Legendenchor hat DER OLE es geschafft, Helden aus vergangenen Tagen zu motivieren, bei ihm mitzusingen. Unter ihnen Norbert Dickel, Sean Dundee, Frank Ordenewitz, aber auch Dr. Markus Merk und Erich Rutemöller. Hinzu kommen die Tischtennis-Legenden Jörg Roßkopf und Steffen Fetzner sowie MATTHIAS STEINER und eben OTTFRIED FISCHER.

Ihre Stimmen hören wir in „KEINE ZEIT MEHR“, bei dem Helmut Zerlett die Orgel spielt aber auch selbst singt! Der Song ist ein Cover von Gerhard Gundermann, dessen Todestag sich dieses Jahr zum 25. Mal jährt.

Enthalten ist der Song in einer der größten (oder stärksten?) Veröffentlichung dieses Jahres: Eine Box mit 3 neuen CDs, Freundeheft und dem Rock’n’Roll-Zwillingsspiel (Memory - Variation).

Kommen wir zum Beginn des Textes!

Wenn zwei der stärksten Männer der Welt zusammen mit dem deutschen Rock- und Pop-Preis-Gewinner in einem Lied zu hören sind … dann könnte dies sicher auch für euch interessant sein.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie Lust hätten, über „KEINE ZEIT MEHR“ und die anstehende Veröffentlichung von WIR MÜSSEN LEBEN zu berichten.

WIR MÜSSEN LEBEN - DIE FANBOX enthält

- CD WIR MÜSSEN LEBEN

- CD HEIMATHAFEN

- CD EINE NACHT IM GÄSTEZIMMER

- FREUNDEHEFT

- ZWILLINGSSPIEL (ähnlich dem bekannten Memory)

