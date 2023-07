Startseite Wiederaufbereitung von Schrott mit der Schrottabholung in Siegen Pressetext verfasst von Schrottabholung.org am Sa, 2023-07-29 23:56. Die Schrottentsorgung Siegen ist der Experte für Schrottabholung in ganz NRW Im Schrott verbergen sich hochwertige Rohstoffe, die dem Kreislauf nicht entzogen werden sollten. Die Wiederaufbereitung von Schrott ist ein Muss, wenn wertvolle Ressourcen bewahrt werden sollen, die andernfalls unwiederbringlich verloren wären. Beim Recycling von Metallen wird weit weniger Energie genutzt als bei ihrer Neugewinnung verbraucht würde. Deshalb stellt die Wiederaufbereitung aller Altmetalle – insbesondere aber die der sehr energie-intensiven Metalle Edelstahl und Aluminium sowohl ökologisch als auch ökonomisch ein ausgesprochen sinnvolles Unterfangen dar. Die Schrottabholung Siegen holt Schrott jeder Art vom Hof ihrer Kunden ab und führt ihn dem Recycling zu. https://schrottabholung.org/schrottabholung-siegen/ Dafür wird zunächst einmal bei der Kontaktaufnahme per Mail oder Telefon ein für alle Seiten passender Termin vereinbart. Sind große Mengen an Schrott vorhanden, kann seitens der Schrottabholung Siegen außerdem ein Kaufangebot unterbreitet werden, das sich an tagesaktuellen Preisen orientiert. Sortenreiner Schrott wird höher vergütet als Mischschrott. Der Grund hierfür liegt einfach darin, dass die sehr aufwändige Sortierarbeit entfällt. Doch ganz gleich, ob es sich bei dem Abholen von Schrott um Mischschrott oder sortenreines Altmetall handelt: In jedem Fall erzielt der Kunde nicht nur einen finanziellen Gewinn, sondern gewinnt darüber hinaus viel Raum hinzu, da Schrott in aller Regel sehr platzintensiv ist. Wie funktioniert der Rohstoffkreislauf? Die Schrottabholung Siegen holt den Schrott auf dem Firmengelände, der Baustelle oder dem privaten Haushalt des Kunden ab. Von der Abholung ausgenommen ist Sondermüll, unter den beispielsweise auch Kühlschränke fallen. Inkludiert dagegen sind Computer, Elektromotoren, Kabel sowie sämtliche Edel- und Buntmetalle. Im Anschluss geht es mit dem gesamten Schrott zunächst zurück auf das Gelände des Dienstleisters, wo er sortiert wird. Ein besonderes Augenmerk liegt natürlich zunächst einmal auf den Schwermetallen und Giftstoffen, von denen eine beachtliche Umwelt- und Gesundheitsgefahr ausgehen kann. Für die Verwertung dagegen sind insbesondere Altmetalle interessant, die wertvolle Sekundärrohstoffe enthalten und eine große Bedeutung für den Rohstoffkreislauf haben. Alle für das Recycling wertvollen Elemente werden den Wiederaufbereitungsanlagen zugeführt, der Rest wandert in die Entfallstellen. Die Schrottabholung Siegen verfügt über jahrelange Erfahrung auf diesem Gebiet und geht sehr verantwortungsvoll mit den ihnen überlassenen Stoffen um. Kurzzusammenfassung Im Schrott verbergen sich hochwertige Rohstoffe, die dem Kreislauf nicht entzogen werden sollten. Die professionelle Wiederaufbereitung von Schrott ist ein Muss, um wertvolle Ressourcen zu bewahren, die andernfalls unwiederbringlich verloren wären. Die Schrottabholung Siegen holt Schrott jeder Art vom Hof ihrer Kunden ab und führt ihn dem Recycling zu. Sind große Mengen an Schrott vorhanden, kann seitens der Schrottabholung Siegen außerdem ein Kaufangebot unterbreitet werden, das sich an tagesaktuellen Preisen orientiert. Pressekontaktdaten: Schrottabholung.org Mahmoud El-Lahib

Bahnhofstraße 3

44866 Wattenscheid – Bochum Telefon: 0157/35 855 388

E-Mail: info@schrottabholung.org

E-Mail: info@schrottabholung.org

Web: https://schrottabholung.org

