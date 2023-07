Startseite Bilanzierung & Steuern 2024: Online-Veranstaltung informiert über die neuesten Neuregelungen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-07-25 12:00. Mit Blick auf das bevorstehende Jahr 2024 stehen bedeutende Neuregelungen im Finanz- und Rechnungswesen sowie in der Steuerabteilung und Finanzbuchhaltung von Unternehmen bevor. Die anhaltende Klima- und Energiekrise hat erhebliche Auswirkungen auf das Finanz- und Rechnungswesen sowie das Steuerrecht von Unternehmen. Die Bundesregierung hat bereits eine Reihe von Gesetzen auf den Weg gebracht, die in diesem Bereich spürbare Veränderungen mit sich bringen werden. Zusätzlich befinden sich derzeit weitere Gesetzesinitiativen in der Diskussion, die Unternehmen und Privathaushalten finanzielle Entlastungen bieten sollen. Um Unternehmen und Experten aus dem Bereich der Finanzbuchhaltung, Steuerabteilung und dem Rechnungswesen umfassend über die kommenden Neuregelungen zu informieren, veranstaltet AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH am 7. Dezember 2024 die Online-Veranstaltung "Bilanzierung & Steuern 2024". Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, aus erster Hand Informationen von den Referenten aus den Ministerien zu erhalten, die an der Ausarbeitung der neuen Gesetzgebung beteiligt sind. Die Teilnehmer*innen können sich über alle Neuregelungen und Änderungen im Bilanz- und Steuerrecht für das kommende Jahr aktuell informieren und auch direkt Fragen an die Experten stellen. "Bilanzierung & Steuern 2024" hat sich in den letzten Jahren als eine der wichtigsten Pflichtveranstaltungen für Führungskräfte und Mitarbeiter*innen aus den Bereichen Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Buchhaltung, Revision, Controlling und angrenzender Fachabteilungen etabliert. Auch Vertreter*innen aus den Bereichen Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Die Online-Veranstaltung bietet eine ideale Plattform für den Austausch von Informationen und Meinungen sowie für die Vernetzung der Teilnehmenden untereinander. Die Anmeldung kann ab sofort auf https://www.akademie-heidelberg.de/termin/bilanzierung-steuern-2024 vorgenommen werden. Seien Sie bestens vorbereitet auf die kommenden Herausforderungen im Bilanz- und Steuerrecht und sichern Sie sich Ihren Platz bei "Bilanzierung & Steuern 2024"! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Frau Nadine Gondro

Maaßstraße 28

69123 Heidelberg

Deutschland fon ..: 06221/65033-0

web ..: https://www.akademie-heidelberg.de

email : n.gondro@akademie-heidelberg.de Die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH ist ein erfahrenes Team mit einer über 25-jährigen Expertise im Bereich gezielter Fort- und Weiterbildung. Unsere umfangreiche Erfahrung ermöglicht es uns, speziell für unsere Kunden in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die entscheidenden Informationen zu selektieren und sie in maßgeschneiderten Veranstaltungen optimal umzusetzen.

Unser Ziel ist es, Wissen auf einem hohen Niveau zu vermitteln und unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, neue Themen und Trends fundiert in ihrem Arbeitsalltag umzusetzen. Die Teilnehmer*innen unserer Veranstaltungen profitieren von diesem Ansatz besonders, da sie auf praxisnahe und zielgerichtete Weise von unseren Schulungen und Seminaren profitieren.

Bei der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH steht der Kunde im Mittelpunkt. Wir legen großen Wert darauf, genau auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen unserer Teilnehmer*innen einzugehen und ihnen ein optimales Lernumfeld zu bieten. Unsere Referent*innen sind ausgewiesene Expert*innen in ihren jeweiligen Fachgebieten und sorgen dafür, dass die Inhalte unserer Veranstaltungen stets aktuell, praxisnah und relevant sind.

Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur beruflichen Entwicklung unserer Kunden leisten zu können und sie dabei zu unterstützen, ihre Kompetenzen zu erweitern und erfolgreich in der sich ständig wandelnden Geschäftswelt zu agieren.

Kontaktieren Sie uns gerne, um mehr über unser vielfältiges Fortbildungsangebot zu erfahren und wie wir Sie dabei unterstützen können, Ihre beruflichen Ziele zu erreichen.

Ihr Team der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH Pressekontakt: AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Frau Nadine Gondro

Maaßstraße 28

69123 Heidelberg fon ..: 06221/65033-0

email : n.gondro@akademie-heidelberg.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten