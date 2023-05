Startseite Manhattan Associates bringt Yard Management-Lösung der nächsten Generation auf den Markt Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-05-24 14:07. Neue Dimensionen der Supply Chain-Vereinheitlichung: Einzigartige Lösung verwaltet alle Funktionen über eine einzige Cloud-native Anwendung Phoenix, 24. Mai 2023 - Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) hat gestern auf seiner jährlichen internationalen Konferenz Momentum die überarbeitete Manhattan Active® Yard Management-Lösung vorgestellt, mit der das Unternehmen seine Vision einer einheitlichen Lieferkette weiter ausbaut. Die Neugestaltung ermöglicht eine nahtlose Zusammenführung des Yard Managements mit den branchenführenden Warehouse und Transport Management Lösungen von Manhattan auf einer einzigen cloudbasierten Plattform. Manhattan vervollständigt damit die digitale Vereinheitlichung von Vertrieb und Logistik dort, wo sie in der physischen Welt aufeinandertreffen. Dieser einheitliche Ansatz schafft Optimierungsmöglichkeiten, die mit herkömmlichen, isolierten Systemen nicht möglich sind. Die innovative Lösung bietet eine digitale Abbildung des Lagerplatzes. Sie gewährt Nutzern Echtzeit-Einblicke und dynamische Updates, so dass die Teams Risiken und Chancen schnell erkennen können. Dadurch erhalten die Benutzer einen klaren Überblick über jedes Verladetor und jede Lagerposition, die Trailer an jedem Standort, den Trailerstatus, den Inhalt dieser Trailer, den Echtzeitfortschritt der ein- und ausgehenden Lagervorgänge sowie Informationen über anstehende Eingänge und Bewegungen innerhalb des Lagers. "Manhattan Active Yard Management kombiniert auf perfekte Weise Lager- und Transportplanung sowie -ausführung, um eine wahrhaft einheitliche Lieferkette zu schaffen", sagt Blake Coram, Director of Product Management bei Manhattan. "Die Integration von Informationen aus dem Lager und dem Transport in den Entscheidungsprozess führt zu optimalen Yard-Abläufen, effizienteren Lagern sowie schnelleren und intelligenteren Transportnetzwerken." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Manhattan Associates

