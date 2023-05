Startseite "Für die Nachhaltigkeit!" Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-05-24 12:36. Am Welttag der Ozeane sagt das Nova Maldives Resort mit einer Hausriffreinigung der Vermüllung der Meere den Kampf an! Das Nova Maldives, der neue Resort Stern auf den Malediven, startet anlässlich des Weltozeantags - 8. Juni 2023 - eine ganze Reihe ökologisch inspirierter Initiativen. Denn im Nova wird seit der Eröffnung ein Fokus auf den Umweltschutz gesetzt. Dabei sind sowohl die Teammitgliedern wie auch die Gäste gefragt. Bei der Lagunen- und Hausriffreinigung können alle, Teammitglieder und Gäste, helfen die Insel und ihr Riff sauber zu halten und angeschwemmten Plastikmüll dem Recycling zuzuführen. Durch die regelmäßige Reinigung der Lagune und des Hausriffs bleiben diese einzigartigen Biotope intakt und bewahrt. Im Rahmen des "Adopt a Coral"-Programm lernen die Gäste einiges über die Bedeutung der Erhaltung und Wiederherstellung der Korallenriffe und welche Gefahren es abzuwenden gilt. Wer sich dazu entschließt eine Koralle zu pflanzen und sie sogar zu adoptieren, der wird langfristig über ihr Wachstum mit Fotos und Daten auf dem Laufenden gehalten.

Der Ehrengast am Welttag der Ozeane ist die erfolgreiche Apnoe-Taucherin Hamna Hussain, die über die Umweltprobleme der Bewohner der Ozeane und über das vielfältige Ökosystem der Malediven sprechen wird. Dabei wird die Mitbegründer ihr "Miyaru" Projekt vorstellen, das sich der Erforschung und Erhaltung der wenig erforschten Raubhaipopulationen der Malediven widmet. Nova liegt im Süd-Ari-Atoll, einem weltberühmten Walhai- und Mantarochen-Hotspot. Deshalb unterstützt das Resort nicht nur ein Walhai Schutzprogramm, sondern bietet seinen Gäste umweltbewusste Walhai Ausflüge mit dem Meeresbiologen, bei denen sie nicht nur alles über die Giganten der Meere erfahren und wie auch sie sie schützen können, sondern auch neben den Walhaien schwimmen können. Beim Meereskunstwettbewerb, der von lokalen Künstlern initiiert wird, können die Gäste der Kreativität freien Lauf lassen und die beeindruckende Schönheit des maledivischen Meereslebens auf eigene Faust darstellen. Abschließend können die Gäste an einem Wissens-Quiz teilnehmen, um ihr Wissen über das Leben im Meer zu vertiefen.

Durch das Engagement für Umweltschutz und verantwortungsvollen Tourismus übernimmt Nova die Verantwortung, die Schönheit der Malediven für kommende Generationen zu bewahren. Novas Versprechen: die Bemühungen zur Reduzierung seines ökologischen Fußabdrucks immer weiter zu verbessern und durch Achtsamkeit dafür zu sorgen, dass Nachhaltigkeit im Mittelpunkt aller Aktivitäten der gefühlvollen Resort Insel steht. Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein "junges" All-Inclusive-Community-Konzept, ist seit August 2022 der neue Resort Stern auf den Malediven. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadies für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das Spa, ein Fitnesscenter und ein Wassersport - und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein entspannter Ort zum Relaxen.

Hier kann man so viel oder so wenig tun, wie man möchte: Tauchen, Schnorcheln, Fitness, Ausflüge… oder einfach unter einer Palme die Seele baumeln lassen. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet. Über Pulse Hotels & Resorts.

